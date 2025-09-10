Metromare e Roma Nord: la Regione studia l’acquisto dei convogli Hitachi già previsti per la metro B

Da mesi, i pendolari delle ferrovie regionali Metromare e Roma Nord attendono i nuovi treni promessi, ma i convogli della Firema restano un miraggio.

I 38 treni acquistati nel 2018 – 20 destinati alla Metromare e 18 a Roma Nord – non sono mai stati prodotti, creando non solo disagi ai cittadini ma anche un potenziale buco di 56 milioni di euro nelle casse della Regione.

Dopo mesi di rinvii e fideiussioni rimandate, l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio aveva già valutato soluzioni alternative: l’acquisto dei vecchi convogli MA300 di Atac, quelli attualmente in servizio sulla metro B di Roma. Ma la disponibilità di questi mezzi è limitata, visto che anche l’azienda comunale deve garantire la programmazione del servizio.

Nel frattempo, la Firema sembra avviata verso il passaggio al Gruppo FS, con un accordo che potrebbe concludersi entro fine mese. Un fatto che, se da un lato potrebbe garantire maggiore solidità all’azienda, dall’altro non dà certezze sui tempi di consegna dei nuovi treni.

E così, per superare lo stallo, la Regione ha valutato una nuova strada: l’acquisto dei treni Hitachi già previsti per la metro B, mezzi che almeno si sono visti in città, anche se non sono ancora entrati in servizio.

L’idea è stata al centro di un incontro tra l’assessorato alla Mobilità di Roma, quello ai Trasporti della Regione e l’Anac, per capire se un’operazione del genere sia possibile e a quali condizioni.

Le difficoltà non mancano: i treni Hitachi sono stati acquistati con finanziamenti ministeriali e provvedimenti giubilari per centinaia di milioni di euro e i due convogli già consegnati sono ancora in fase di test per ottenere i nulla osta. In più, c’è da valutare quanto lavoro servirebbe per adattarli alle linee regionali.

Nonostante ciò, la Regione e Astral continuano a spingere per migliorare il servizio: nuove stazioni sono state aperte, i lavori lungo le linee aeree e i raddoppi dei binari proseguono, e di recente è stata bandita la gara per il servizio di manutenzione quadriennale. Ma senza treni efficienti, tutti questi interventi rischiano di restare inutili.

Per i pendolari, la questione resta chiara: servono convogli pronti e affidabili, prima che le infrastrutture rinnovate diventino spazi vuoti senza treni.

