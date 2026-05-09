Tutela dei minori, incontro nel V Municipio tra istituzioni, scuola e professionisti

Si è svolto venerdì 8 maggio 2026 presso l’Aula Consiliare del V Municipio un incontro dedicato al tema della tutela dei minori e delle situazioni di disagio che coinvolgono bambini e adolescenti.

Ad aprire e moderare l’evento è stato l’Avvocato Francesco Figliomeni, fondatore di Planet Solidarietà APS (organizzatrice dell’evento), che ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su temi così delicati e di rafforzare la collaborazione tra tutte le realtà impegnate nella protezione dei più giovani.

A seguire sono arrivati i saluti istituzionali dell’Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del V Municipio, Cecilia Fannunza, intervenuta anche a nome del Presidente Mauro Caliste, impossibilitato a partecipare.

Nel corso dell’incontro è stato più volte ribadito quanto sia fondamentale creare una rete composta da scuola, istituzioni, servizi sociali e professionisti del settore, capace di ascoltare, prevenire e intervenire nelle situazioni di fragilità.

La Dott.ssa Paola Manfredonia, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ha portato un contributo legato all’importanza della tutela del minore e della prevenzione nelle situazioni più delicate.

Per cercare di essere propositivi ha anche esortato le famiglie e le Istituzioni dei vari settori della società a vigilare sugli adolescenti anche perché molto spesso si inizia con un semplice spinello ma poi si possono avere situazioni sempre più drammatiche.

L’Avvocato Pietro La Cava, Curatore Speciale presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ha invece richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire sempre ascolto e protezione ai bambini coinvolti in contesti familiari complessi.

Sul fronte scolastico ed educativo sono intervenute la Dirigente Scolastica Rosanna La Balestra e Maina Di Genova, Presidente del Coordinamento Pedagogico del V Municipio, evidenziando il ruolo centrale della scuola e dell’educazione nel riconoscere tempestivamente segnali di disagio e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita.

Spazio anche all’esperienza del lavoro sociale sul territorio grazie agli interventi delle assistenti sociali Luana D’Annibale e Luna Ianni, che hanno posto l’attenzione sull’importanza del sostegno alle famiglie e della presenza concreta delle istituzioni accanto ai minori più fragili.

L’incontro si è concluso con un messaggio condiviso da tutti i presenti: la tutela dei minori non può essere demandata ad un solo soggetto, ma richiede attenzione costante, collaborazione e responsabilità da parte dell’intera comunità.

Planet Solidarietà APS continuerà a promuovere incontri e momenti di confronto utili al territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini su temi sociali, educativi e di prevenzione.

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