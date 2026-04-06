Tutta la vita è colore di Eleonora Testi al Fidia-Museo Nena

Domenica 12 aprile 2026 h. 18.00 al Fidia-Museo Nena in via Edoardo D’Onofrio 35 a Roma Colli Aniene, presentazione del libro Tutta la vita è colore di Eleonora Testi.

Interventi: Eleonora Testi autrice, Aldo Putignano editore, Serena Venditto scrittrice.

Letture: Eleonora Testi e Mauro Calandrino. Musiche Francesco Fedele, Vocalist Elisabetta Testi.

Ingresso libero e gratuito

Prenotazioni: luigimatteo@yahoo.it – 3478012813 solo whatsApp

IL LIBRO

«Una scrittura densa e briosa per raccontare tutto il fascino dei colori». In questo affascinante viaggio alla scoperta dei colori, Eleonora Testi analizza la simbologia di ognuno di loro e il significato del colore in alcuni aspetti dell’arte, della letteratura, del teatro, del cinema, della moda e della pubblicità.

Vengono affrontati argomenti quali la cromoterapia, il fenomeno del daltonismo e alcune caratteristiche del mondo colorato della natura e delle stelle. Sono inoltre presenti varie curiosità tra le quali, per esempio, il linguaggio dei fiori, l’invenzione del caleidoscopio e l’uso dei colori nel mondo animale. Un gradevole antidoto contro il grigiore della vita!

Il libro è stampato su carta colorata.

L’AUTRICE

Eleonora Testi, nata e residente a Roma, ha pubblicato numerosi libri tra i quali Separati. Testimonianze di uomini e donne, Sentieri da favola. Gli Appennini raccontano storie, raccolta di fiabe ispirate a luoghi realmente esistenti fra le montagne del Lazio e dell’Abruzzo, Amori game over, raccolta di racconti comici sul tema del rapporto uomo-donna, due volumi di testimonianze relative al Parco dell’ Acquedotto Felice, un saggio dal titolo Le statue parlanti di Roma, il libro Voci dietro il vetro che affronta la problematica dei malati di MCS (Sensibilità Chimica Multipla), la raccolta di racconti La struggente melodia delle conchiglie e La fiaba della scuola, testo che, attraverso uno stile ironico, denuncia la situazione della scuola pubblica attuale.

Inoltre conduce da anni laboratori teatrali ed è autrice, interprete e regista di spettacoli teatrali tra i quali Che disastro che sei! e Colpi di sole, monologhi e dialoghi sia comici che drammatici.

Ha conseguito numerosi riconoscimenti sia in ambito letterario (“Premio Montale” e “Premio Andersen”) che in ambito teatrale (miglior monologo comico al Concorso Comic off con lo spettacolo dal titolo Io e la Duse??? Due gocce d’acqua!!!). Ama dipingere e, in qualità di pittrice, ha vinto alcuni premi.

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