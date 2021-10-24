Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio dell’VIII municipio

Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio dell’VIII municipioDopo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021
Di seguito riportiamo le preferenze totalizzate dai candidati alla carica di consigliere del Municipio Roma 8 alle votazioni del 3 e 4 ottobre 2021.
Amedeo Ciaccheri vince il ballottaggio e si conferma presidente dell’VIII municipio
Rinascimento Sgarbi Cambiamo Roma
EMANUEL AMBROSINI 2
FRANCESCA BROGI 1
ANTONIO COLLABOLLETTA 0
ALESSANDRA CORRADINI 0
NICOLA CRAMAROSSA 25
ETTORE DE VITO 11
DIEGO FALCONE 0
EMANUELA GUTTORIELLO 0
GIAMPIERO LEONARDI 19
MAURIZIO LOMBARDI LEONARDI 1
MARIA LUISA LO MONTE 0
MARIA ANGELA MATAROZZO 0
FRANCESCA PETRUNGARO 0
ANTONELLA PONZIANI 0
CRISTIANA REVERBERI 0
FRANCESCA SMURRA 0
DANIELE SOLA 0
LUCA ZANETTI 0
SHADIA ZAPPI ABU DIAB 1
Fratelli d’Italia
MAURIZIO BUONINCONTRO 528
FRANCO FEDERICI 837
LORENZO MEVI 774
ANDREA ANTONUCCI 13
NAUSICA CANGINI 147
CATERINA CARRAZZA 40
CLAUDIO CAU 4
CLAUDIA CESARONE 27
FABRIZIO CHIODI 68
NADIA VALERIA CONTINO 1
LUIGI DELL’ORCO 0
LUCIA DISTANTE 22
VALENTINA DONNINI 20
STEFANO DURANTE 18
MARCO FERDINANDI 25
ROBERTO GABINO 190
LUIGI GALLO 2
BARBARA GIOVANNINI 57
CATERINA GRILLONE 113
MARCO MARINI 13
VITTORIO PALAMENGHI 96
VANDA SORANNA 179
SABRINA VICINO 310
FRANCO ZAPPI 70
Lega
CECILIA DI FEDE 146
VITTORINA BRUNI 2
CRISTIANO BERNABEI 79
DANIELE BORGHESI 84
MONICA CASSETTA 11
VALERIO CIANCIULLI 87
GUIDO COSTANTINI 20
FRANCESCA ROMANA CRISTICINI 32
LORENZO DE ANGELO 75
SABRINA FERRANTE 0
SILVIA GIULIANI 1
VINCENZA GUARINO 0
ANDREA LA LICATA 4
FABIO MARCOVALDI 4
MASSIMO MATTEOLI 11
MAURO MONACO 42
BARBARA PENNACCHIOTTI 8
SALVATORE PRINCIOTTA 16
MATTEO RANUCCI 4
FLAVIA RENZULLI 57
CESARE RICCHIUTO 3
CRISTIAN RISA 2
CARMELA RUSSO 76
PIERO TERRACINA 3
Forza Italia
FABIO ASCANI 40
PAOLO BARBATO 252
ROBERTO BERGAMINI 13
SALVATORE BINANTI 31
GERARDO CASARELLI 7
MARCELLO CAVALLO 20
MARIA GRAZIA CICCIOLI 11
CRINA NICULINA CUIBUS 1
MASSIMO DE SIBI 10
FRANCESCA DI MARTINO 12
SIMONE DI PIETRO 22
ENRICO ELISEO 26
VALENTINA FABIANI 6
ALESSIO FERRAZZOLI 12
BARBARA GRANDE 4
ALESSANDRA IMPERIALI 35
ELOISA MUSTAFA’ 17
ALESSANDRO LUCA PARRINI 7
SERENA PICCARDI 31
WANDA ROSSI 12
FRANCA DANIELA ROSSI 17
MARCO SCORDO 5
AUGUSTA VALLILLO 36
CARLO VITELLI 11
Partito Comunista
ANDREA ZEPPIERI 4
MASSIMO AMBROSINI 0
PASQUALE BELMONTE 1
ALESSANDRO BERARDI 1
ROMINA BETTI 3
CARMELO BONSIGNORE 0
VITTORIO CLEMENTI 2
PIETRO FIOCCHI 4
DAMIANO GRISPO 0
LAURA LAURENTINI 2
GABRIELLA MAZZULLO 0
SILVIA MINISCALCO 0
CLAUDIA MOLLICA 0
FABIO PETRA 3
LUIGI PATRIGNANI 0
DONATELLA PROIETTI 1
RENATO RAPINO 0
BRUNO ZANNI 0
rEvoluzione Civica
DANIELE BIANCHI 15
BARBARA GORELLO 9
MAURO COPPOLA 0
VISSIA LOZZI 1
FILOMENA CELIO 0
RAFFAELLA GRANCINI 1
CHRISTIAN LAURI 0
FRANCESCA TRAETTA 0
STEFANO ANTONELLI 5
ALDO LANZA 1
MIRKO CHIAPPERINO 0
NIDIA YADIRA DI MARCO MALATESTA 0
ANDREA BORIONI 0
GIOVANNINA GENTILE 0
LUCA SALVIO 0
EMILIO STURLA FURNO’ 0
FABIO VIDETTA 6
ANDREA BENEDETTI 0
Potere al Popolo
VALENTINA MEROLLA 4
LAURA CARBONARI 1
CESIDIO FRACASSI 0
DOMENICO CALDERONI 5
ELISA DELLA LIBERA 1
AURA GHEZZI 9
FRANCESCA PULICE 1
TERESA ADAMO 1
FRANCESCO ROSSI 5
MARIA GRAZIA GRECO 0
PAOLO BURANI 0
ALESSANDRA BAIOCCHI 1
ADRIANO LAPEDOTA 0
SEBASTIANO BERGAMO 0
FABIO SARANDREA 0
STEFANIA CIANFROCCA 1
TIZIANO DI GIUSEPPE 0
Movimento 5 Stelle
ENRICO LUPARDINI 134
GIANFRANCO ESPOSITO 33
VALENTINA VIVARELLI 52
GIORGIO DI PIETRANTONIO 21
ISABELLA SPACONE 59
FRANCO D’ADAMO 8
MARIA GRAZIA ALTIBRANDI 30
SOFIA REBUCCI 32
MATTEO BRUNO 150
NICOLETTA CAPITA 8
WALTER BARICEVIC 17
MARIA LUISA PIRAS 12
ALVARO COSIMATI 17
MARIO SICONOLFI 51
ELIA COMUNALE 4
SILVIA KUCHLER 22
MARIO BALZANO 28
ALDO STELLA 7
RITA ALCINI 17
PAOLA CAPUTO 39
Lista Civica Raggi
MASSIMO LUNA 10
ANDREA MAROTTA 8
SONIA MARCHETTI 5
RITA VIOTTI 0
FEDERICO BUTTARI 2
ENRICO RICCI 0
MAHFUZ ALI 0
FLAVIO ALTOBELLI 5
LUCIANO ARUFFO 0
SIMONA CECI 10
ANDREA DE STEFANO 0
LORELLA SERI 3
ALESSANDRA GUARNACCIA 15
GIOVANNA PALERMO 2
SIMONE HOSSAIN 1
STEFANO BORZUMATO 5
FEDERICA FRILLI 3
Sinistra Civica Ecologista
PAOLA ANGELUCCI 652
VANDA BOUCHE’ 45
FABIO CANTONI 247
RAFFAELLA CAPONITI 40
ELIAS DELOGU 141
ALESSANDRO DI PORTO 105
LORENZO GIARDINETTI 328
BARBARA IACCARINO 78
MASSIMILIANO LEARDINI 158
MASSIMO LUCIDI 166
MARIA CRISTINA MAGNOTTI 139
MICHELE MARINI 469
LORENZO MAZZONI 92
ALESSANDRO MORLUPO 263
IACOPO NUNZIATO 658
LORENZO PALAIA 29
GIUSEPPE PELILLO PANZIERI 158
VITORINO SANTIAGO DELGADO 7
DANIELE SGAMBATO 28
ALESSANDRO SITTA 68
SILVIA VENANZONI 75
MAYA VETRI 1086
FRANCESCA VETRUGNO 795
ENRICO MARIA ZULLI 345
Partito Democratico
ALESSANDRA ALUIGI 518
BERNARDO CAMPITIELLO 126
FLAVIO CONIA 479
SELENE D’EMILIO 12
ALBERTO DEL PRETE 2
GIOVANNI FASIELLO 340
GIAMPIERO FAZZI 65
FABIOLA FRAGALA’ 12
LINA GABRIELE 16
LUCA GASPERINI 450
MASSIMILIANO GIOVANNOLI 158
CINZIA FENTI 41
SAMUELE MARCUCCI 320
SAVERIO MILANA 297
FRANCESCA NARDINI 69
STEFANO RAFFI 150
MONICA ROSSI 262
MASSIMO SALVADORI 0
MARCO STERNAIUOLO 23
UMBERTO SPOSATO 330
ELEONORA TALLI 548
RAFFAELE TOSTINI 5
VALCHIRIA VITTORI 323
Lista Civica Gualtieri
ROBERTO FALASCA 341
PAOLA ALUNNO 12
MARCO ANDREOTTI 2
FRANCESCA ROMANA ARANCI 22
GEA BURIGANA 2
FABIO CANALE 4
SAMUELE CIAMPINI 17
LUCIA DI CICCO 67
PIERPAOLO ERMINI 22
PATRIZIA FINIZIO 16
GIUSEPPE FIORE 45
FAUSTO GARGAGLIA 32
BARBARA GRAMICCIA 8
ELIZABETH KOOLE 23
MARINA MAZZOCCHI 45
MASSIMO NANNI 82
TOMMASO PALMIERI 67
NATALIA PERFETTO 52
TONINO PRESTA 9
ANTONINO RUSSO 17
STEFANIA SALVEMINI 30
DAVIDE SAVINI 69
LORENZO SERAFICO 68
Europa Verde
LUCA BOCCOLI 160
BENEDETTA SCUDERI 7
MARIO COTOGNO 32
FEDERICA GUGLIELMI 16
PAOLO GUIDO LUIGI MENICHETTI 41
PAOLA BERNASCONI 1
ALESSANDRO CEROFOLINI 39
SIMONA BOTTONI 13
MAURIZIO SANTONI 10
MARIA RITA CONTICELLI 8
PAOLO DE LUCA 2
PATRIZIA MARINI 6
GIULIO CORRENTE 1
RAIKA SIBILIO 22
FILIPPO MAROLLA 2
GIULIA CANTONI 4
ANNA ROSA FRACCOLA 0
GIORGIO FABRETTI 1
FLORINDA BARBUTO 2
Demos
DEBORAH BADIA 8
DANIELE BELLO 56
LUCIO BIGNAMI 3
ADRIANO BONFORTI 39
ENRICO BRONZO 15
GIACOMO COTTONE 0
JEANNETTE CALNEA DIMAANO 0
SENANDA GRAZIANI 4
PAOLA FUSCO 1
GABRIELLA LAGANA’ 3
CARLO MACALE 51
EVA MARCHESE 13
GABRIELE MARINUCCI 26
MARIA ALESSANDRA MURA 54
STEFANIA PIREDDA 99
EDUARDO RICCIARDELLI 16
DANIELE ROSSETTI MATARAZZO 9
GIULIA RUFFINI 49
ELIA SEVERI 114
DANIELA TAGLIAFERRI 29
GUGLIELMO TOZZI 1
ALICE TRIPPINI 1
JUAN ANDRES VACA FLORES 7
ELEONORA ZANNONI 29
Roma Futura
PAOLA MORRONE 49
ROBERTO BRAGALONE 36
GABRIELLA GERACI 13
ROCCO CASCIANI 36
ALESSANDRA GRASSO 141
ALBERTO FIRMANI 44
DANIELA LEBANO 1
MAXIME GAKOSSO 3
MARIA GRAZIA NUZZO 10
CESARE GIGLI 36
MARIA CRISTINA PISCITELLI 8
TOMMASO GRANDI 20
ILARIA ROCCHINI 5
SERGIO MERLINA 42
FRANCESCO NARDELLA 5
RUGGERO SCOTTI 16
FRANCESCO TOMBESI 0
MARCO TRIMALDI 20
Roma ti riguarda Berdini
MARIA ANTONIETTA ARTUSA 7
LUIGI CORVISIERI 1
LUCA FONTANA 46
PALMA MANUELA GRANO 17
MARIA TERESA IMBELLONE 1
ALESSANDRO MANGIAVACCHI 1
RODOLFO MEACCI 21
ANGELA NUCCI 3
VINCENZO RICCIO 6
RICCARDO RIFICI 3
ANTONINO RUFFA 6
STEFANIA SANTUCCIO 22
GIULIA SCIORTINO 4
FRANCESCO SOCCORSO 18
DARIO TRASCIANI 1
SERGIO VISTARINI 15
Riconquistare l’Italia
ALESSANDRO SALIS 4
GABRIELE MORACCI 2
MANOLO OTTAVIANI 2
MONICA SANTOMAURO 2
LUIGI INTORCIA 0
FEDERICO FAZZOLARI 0
DAMIANA FIAMMENGHI 2
VERONICA VOLPE 1
DOMENICO FULGENZI 1
GUENDALINA MANTICA 0
MICHELA FORESTA 3
MONICA MANCINI 0
ANIELLO MARRAZZO 0
ROBERTO BERARDELLI 0
ROSELLA D’AMARIO 2
ILCE BELEN GONZALEZ 0
MARIO IMPROTA 0
Calenda
SILVIA CHECCHI 158
ANTONINO PAOLINI 76
MICHELE ACS 6
RAFFAELE MARIA ATTRUIA 12
CATERINA BENETTI 199
GIAN LORENZO COSI 71
RAFFAELE FELICI 6
ANDREA GIULIANI 27
MARCELLO LEOTTA 37
FRANCESCA MARRONE 30
DANIELE MELEDANDRI 19
LEONARDA MILLOCCA 4
ANTONIO NARDULLI 84
MASSIMO NIGRO 17
MARIA PAOLA ORLANDINI 13
FABIO PALMIERI 13
VALERIO PELLEGRINI 91
MASSIMO PIANA 3
MONICA RANUNCOLI 5
ROBERTA RUGHETTI 68
DANILO SCAPPATICCI 17
LIVIA SICLARI 88
MIRTELLA TALONI 16
MARCELLO VECCIA 44
Popolo della Famiglia
LUCA LEONI 15
MICHELINA PESCATORI DE LUCA 16
VINCENZO DESIDERI 12
LUCIA MUSICA 2
ELISABETTA DEL PO 11
GIUSEPPE DI PASQUALE 9
TONINO DI STASIO 0
ANTONIETTA PALLANTE 0
MARCO RONCHINI 3
ELENA PESCATORI 1
GIULIANA MENCAGLIA 0
MASSIMILIANO DEL NINNO 0
ROSALIA ANGELA DI PASQUALE 1
ILARIA MINOSSE 1
MASSIMO NARDIELLO 0
ROSANNA PETRUZZI 0