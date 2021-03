Udinese-Lazio 0-1: tre punti sofferti

La Lazio ad Udine ha conquistato una vittoria importante anche se sofferta. Alla Dacia Arena è bastato un goal di Marusic sul finire del primo tempo per piegare un’ottima Udinese che soprattutto nel secondo tempo ha costretto i biancocelesti alla difensiva, arroccati in difesa dello striminzito vantaggio.

Alla fine nonostante qualche brivido, i ragazzi di Inzaghi sono riusciti a portare a casa tre punti che li rilanciano in classifica, in ottica Champions League.

La giocata di Marusic

Nel primo tempo la Lazio, priva di Caicedo ma con Immobile dal primo minuto, è partita subito forte con un Luis Alberto particolarmente ispirato. Al 11’ lo spagnolo ha scagliato un gran tiro dalla distanza, smanacciato da Musso ma sulla respinta Immobile non è riuscito a fare goal.

La Lazio con pazienza ha conquistato metri ma rendendosi pericolosa solo su calci d’angolo. Al 37’ Luis Alberto, come al solito, ha portato palla centralmente per poi servire Marusic.

L’esterno si è fatto largo in area e con un gran tiro di destro ha infilato la palla all’angolino. Nei minuti di recupero Reina ha salvato il risultato e con un’uscita decisiva ha evitato il pareggio di Stryger Larsen.

Fortino biancoceleste

La ripresa è iniziata con il palo colpito da De Paul e l’azione ha fatto da preludio ad una seconda parte della gara di marca friulana. Nonostante la maggior pressione degli uomini di casa Reina non è stato particolarmente impegnato.

Un brivido però l’ha regalato Musacchio al 82’ appena entrato al posto di Patric, con l’intervento scomposto su Forestieri e causando un calcio di punizione dal limite.

Il conseguente calcio piazzato di De Paul è andato a sbattere contro la traversa. Negli ultimi minuti l’Udinese ha aumentato la pressione ma gli uomini di Inzaghi, seppure soffrendo, sono ricuciti a conquistare tre importantissimi punti.

Le pagelle di Udinese-Lazio 0-1

Reina 6.5 – L’intervento sul finire del primo tempo su Stryger Larsen è valso un goal.

Patric 6.5 – Questa volta è stato concentrato dall’inizio alla fine. Nel finale appena è stato ammonito è stato tolto da Inzaghi

86′ Musacchio 5 – Al primo intervento ha rischiato di compire un altro patatrac.

Acerbi 6.5 – Ha giocato con autorità, comandando la difesa.

Radu 7 – Imbeccato più volte da Inzaghi è stato l’uomo in più sull’out di sinistra.

Lazzari 6 – Ha giocato una buona gara.

Milinkovic 6.5 – Si è fatto valere contro i friulani. Qualche volta ha voluto strafare quando invece poteva servire un compagno più smarcato.

Leiva 6 – In qualche giocata è andato in difficoltà ma tutto sommato ha dato il suo.

66′ Escalante 6 – Ha cercato di fare filtro a centrocampo in una fase in cui i friulani sono stati più pericolosi.

Luis Alberto 7 – Fin dall’inizio si è visto che era in giornata. Ha cercato sempre la giocata e da un suo passaggio in qualche modo è nato il goal vittoria di Marusic.

73′ A. Pereira 6 – Ha cercato di tenere lontano la palla dalla porta biancoceleste

Marusic 7 – La sua zampata è valsa tre importanti punti. La rete è il frutto di una condizione al top in questo momento.

Muriqi 5.5 – Ha fatto il lavoro sporco facendo salire la squadra ma le sue giocate non ha creato pericoli.

66′ Akpa Akpro 6.5 – È stato importante in una fase in cui alla Lazio servano i muscoli per difendere la vittoria.

Immobile 6.5 – Il bomber non ha fatto goal ma è stato sempre presente nel vivo delle azioni. Il digiuno prima poi finirà e tornerà ad essere il marcatore impalcabile che conosciamo.

73′ Correa 6 – Ha avuto poche chance per farsi vedere.

All. Simone Inzaghi 6.5 – Seppur sporca questa è stata una vittoria importantissima. Ora la sosta lo aiuterà a ricaricare le energie in vista dell’ultima parte del campionato.

UDINESE

Musso 6; Becao 5.5 (74′ Forestieri 6.5), Bonifazi 5.5, Nuytinck 5.5; Molina 6, De Paul 7, Walace 6, Makengo 5 (46′ Nestorovski 6.5), Larsen 6.5; Pereyra 6; Llorente 5 (62′ Okaka 5). All. Luca Gotti 5.5.

Arbitro: Fabio Maresca (sez. di Napoli) 6.5.

Il tabellino di Udinese-Lazio 0-1

Marcatori: 37′ Marusic (L)

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao (74′ Forestieri), Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo (46′ Nestorovski), Larsen; Pereyra; Llorente (62′ Okaka). A disp. Scuffet, Gasparini, Samir, De Maio, Zeegelaar, Ouwejan, Braaf, Arslan, Micin. All. Luca Gotti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (86′ Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (66′ Escalante), Luis Alberto (73′ A. Pereira), Marusic; Muriqi (66′ Akpa Akpro), Immobile (73′ Correa). A disp. Strakosha, Alia, Hoedt, Parolo, Cataldi, Lulic. All. Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabio Maresca (sez. di Napoli). Assistenti: Carbone, Mastrodonato. IV uomo: Piccinini. V.A.R.: Nasca. A.V.A.R.: Tolfo

NOTE. Recupero: 2′ pt, 4′ st. Ammoniti: 58′ Molina (U), 82′ Patric (L), 87′ Musacchio (L), 90+2′ A. Pereira (L).