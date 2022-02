Udinese-Lazio 1-1: un punto per una squadra stanca

La Lazio ad Udine non è andata oltre l’1-1, dopo che ad inizio match era andata anche sotto con il goal di Deulofeu.

Dopo l’inizio shock la squadra di Sarri, priva di alcuni titolari tra cui Immobile e reduce dalla trasferta di Oporto, ha iniziato ad alzare la testa ma a metà del primo tempo ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Pedro, che l’ha costretto al cambio con Cabral, che ha giocato tutto sommato una buona gara.

Meglio sulla fascia

Prima della fine del primo tempo Felipe Anderson, il migliore della Lazio fino a quel momento, è riuscito a mettere dentro la palla dell’1-1. Il brasiliano ha dato il meglio di sé quando è tornato sulla fascia dopo l’infortunio di Pedro.

All’inizio infatti aveva agito da falso nueve dove ha confermato di non essere adatto a ricoprire il ruolo di solito occupato da Immobile.

Purtroppo la Lazio con Sarri è costretta di fare necessità virtù, in modo particolare in difesa in attacco dove non ci sono alternative ai vari Acerbi, Lazzari e Immobile.

Solite amnesie

Inoltre in occasione del primo goal l’ex Napoli Hysaj ha mostrato le solite lacune di posizionamento, lasciando in gioco avversari che puntualmente hanno fatto goal. Le sue amnesie sono continue e non fanno ben sperare per il futuro.

Nel finale l’Udinese ha rischiato anche di vincere il match con il siluro di Molina che si è stampato sulla trasversa con Strakosha battuto.

Il tour de force di febbraio in 7 giorni prevede il ritorno di Europa League contro il Porto e la gara di campionato contro il Napoli. Sarri ed i tifosi sperano anche dall’infermeria arrivino buone notizie, soprattutto per quanto riguarda Immobile.

Le pagelle di Udinese-Lazio 1-1

LAZIO

Strakosha 6 – Sul goal dopo pochi minuti ha potuto fare poco. Nel finale è stato salvato dalla traversa sul tiro di Molina.

Marusic 6 – Sulla destra è stato abbastanza propositivo.

Luiz Felipe 5 – Non è stato perfetto sul goal subito.

Patric 5.5 – Ha giocato con ordine ma con qualche solita imprecisione.

Hysaj 4.5 – Il posizionamento corretto di fuorigioco per lui ormai è un optional. Errori di questo tipo sono continui.

Milinkovic 6.5 – Ha giocato una buona partita ma alla lunga ha accusato la stanchezza. Non dimentichiamo che è reduce da 4 partite consecutive giocate ogni tre giorni.

Cataldi 6 – Nell’ultimo periodo ha alternato partite buone ad altre meno.

Basic 5.5 – Nella sua gara c’è stato qualche errore come il mancato passaggio per Zaccagni che poteva involarsi verso la porta avversaria.

78′ Andrè Anderson sv.

Pedro 6 – La sua partita è durata pochissimo.

23′ J. Cabral 6 – Questo è stato il vero esordio in biancoceleste dove ha mostrato una buona volontà ma anche poca lucidità nel momento conclusivo dell’azione.

Felipe Anderson 7 – Ha iniziato il match giocando come falso nuove ma dopo l’infortunio di Pedro è tronato sulla fascia mostrando le sue qualità. È un giocatore umorale ed il goal è una forte iniezione di fiducia. Speriamo bene per il futuro.

Zaccagni 6.5 – Ci ha messo lo zampino sulla punizione che si è trasformata nel goal del pareggio. In questo momento è il giocatore più in forma della rosa.

All. Maurizio Sarri 6 – Senza ricambi è difficile fare di più di quello che sta facendo la squadra, giocando gare decisive ogni tre giorni.

UDINESE

Silvestri 6.5; Becao 6.5, Pablo Marì 6, Perez 6; Soppy 6 (62′ Zeegelaar 6), Arslan 5.5 (62′ Pereyra 6), Walace 6, Makengo 6, Molina 6.5; Deulofeu 7 (73′ Success 6.5), Beto 5.5. All. Gabriele Cioffi 6.5.

Arbitro: Luca Massimi (sez. Termoli) 6.

Il tabellino di Udinese-Lazio 1-1

Marcatori: 5′ Deulofeu (U), 45′ Felipe Anderson (L)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Soppy (62′ Zeegelaar), Arslan (62′ Pereyra), Walace, Makengo, Molina; Deulofeu (73′ Success), Beto. A disp. Padelli, Gasparini, Jajalo, Udogie, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestrorovski. All. Gabriele Cioffi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic (78′ Andrè Anderson), Pedro (23′ J. Cabral), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp. Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Kamenovic, Romero, Radu, Moro. All. Maurizio Sarri.

Arbitro: Luca Massimi (sez. Termoli). Assistenti: Vecchi – Cecconi. IV uomo: Marcenaro. V.A.R.: Nasca. A.V.A.R.: Margani.

NOTE. Ammoniti: 28′ Arslan (U), 44′ Perez (U), 53′ Makengo (U), 70′ Cataldi (L), 72′ Zaccagni (L). Recupero: 2′ pt, 3′ st.