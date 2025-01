Umberti, IV Municipio: “Forte sinergia con La Centrale del Latte di Roma”

Il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, intervenendo stamattina presso la sede della “Centrale del Latte di Roma”, ha dichiarato:

“Ho avuto l’onore di incontrare il Presidente dell’azienda Fabio Massimo Pallottini in occasione dell’inaugurazione dell’Accademia Bartist, una nuova realtà formativa pensata per i futuri protagonisti del settore caffetteria. Questa realtà industriale di eccellenza presente nel nostro territorio è un orgoglio per tutti noi.

L’Accademia sarà operativa con i primi corsi dedicati a professionisti e appassionati, ed è proprio in tale occasione, che ho fortemente presentato la volontà del Municipio IV di voler gettare le basi a supporto di progetti più strutturati per i nostri ragazzi.

Come già improntato con altre aziende di eccellenza che insistono sul quadrante della Tiburtina, si presenta un’opportunità formativa unica nel suo genere grazie alla presenza nel territorio del IV Municipio di realtà industriali come quelle della “Centrale del Latte di Roma».

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.