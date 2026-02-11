Un martedì grasso, dalla mattina alla sera, a Tor Tre Teste

Ecco la locandina del Carnevale di Tor Tre Teste organizzato dal Comitato di Quartiere Nuova Tor Tre Teste Attiva e dal plesso scolastico I.C Olcese che si terrà alle 9,30 di martedì 17 febbraio con la sfilata delle scuole e con le modalità indicate come riportato qui sotto .

A partire dalle 16:30, presso il Giardino dei Demar. in via Davide Campari 263 ci sarà l’Intrattenimento con l’animazione 4events, battaglia di coriandoli e la baby dance di carnevale.

Il Giardino dei Demar offrirà a tutti e tutte le frappe.

