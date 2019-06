Un pomeriggio di emozioni il tributo a Fabrizio De André del Coro Accordi e Note

È facile trasmettere emozioni e coinvolgere il pubblico quando protagonista è la musica del grande Fabrizio De Andrè. È quello che è successo sabato 8 giugno 2019 in via Ardeatina presso il Centro Convegni Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma con lo spettacolo “De Andrè … per un amore nuovo” che il Coro Accordi e Note ha presentato per omaggiare il cantautore genovese scomparso vent’anni fa.

Un tributo, con testi di Luca Mefalopulos ed arrangiamenti di Roberto Boarini, che il Coro propone sempre con grande entusiasmo sia per il piacere di ricordare De Andrè sia perché offre l’occasione di collaborare con musicisti diversi, il che permette un continuo scambio di esperienze e si trasforma in un’opportunità di crescita culturale e professionale.

Alcuni di loro hanno con il Coro un consolidato rapporto artistico ed umano, come Massimo Stocchi (chitarra e percussioni), Luca Mefalopulos (chitarra) ed Eleonora Giosuè (violino), altri sono stati coinvolti appositamente per questo evento (Paolo Gnocchi – voce, Lara Calisi – voce narrante, Marco De Santis – pianoforte).

Il concerto di Natale che il Coro ha tenuto lo scorso anno alla Fondazione ha segnato l’inizio di una collaborazione che si prospetta solida e duratura, caratterizzata innanzitutto da una calorosa accoglienza, come testimoniato dalle parole di ringraziamento di Padre Gilberto, Cappellano del Santa Lucia, in apertura del concerto e dell’arch. Elisabetta Alesse che si è fatta portavoce dei saluti della Presidente Maria Adriana Amadio.

La partecipazione del pubblico, lo speciale coinvolgimento del Coro, l’intesa con i musicisti hanno contribuito a rendere speciale un pomeriggio caratterizzato dalle emozioni che le parole e le note di Fabrizio De Andrè continuano a suscitare in chi le ascolta e in chi le canta.

L’evento è stato organizzato dal Coro Accordi e Note e dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, in collaborazione con l’arch. Elisabetta Alesse della Fondazione, sotto la direzione artistica del M° Boarini ed il coordinamento del Presidente del Coro Palmira Pasqualini.

Appuntamenti per l’estate

Un’estate intensa è quella che vedrà il Coro impegnato nell’esecuzione dei Carmina Burana di C. Orff il 30 luglio a Roma presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ed il 24 agosto ad Anzio a Villa Adele, questo secondo appuntamento con la direzione del M° Boarini.

Per info:

Coro Accordi e Note – Centro Culturale Lepetit – Via Roberto Lepetit, 86 – 00155 Roma – Tel. 06/2283794

email: culturalepetit@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Coro-Accordi-e-Note-141473445864589/

Maria Mimmo