Una Petizione on-line per la sicurezza stradale di Colli Aniene

Un cittadino di Colli Aniene ha promosso una iniziativa che condividiamo e che si sposa perfettamente con il progetto delle associazioni del quartiere che chiede un miglioramento della Sicurezza Stradale del quartiere.

Per chi non ne è ancora a conoscenza, il progetto delle associazioni territoriali avanza la richiesta di installazione di dissuasori di velocità nei punti più pericolosi di Colli Aniene mentre la petizione on-line chiede l’Installazione di un semaforo pedonale per l’I.C. Balabanoff.

È esattamente una istanza che è stata già inoltrata all’Assessorato alla Mobilità ma ben vengano le iniziative spontanee atte sostenere la sicurezza stradale del quartiere. Noi le appoggeremo sempre e chiederemo sempre ai nostri lettori di mettere una firma a sostegno delle petizioni che condividiamo.

La petizione è molto semplice e non ha fini politici: “Vista la pericolosità dell’ attraversamento pedonale in prossimità del complesso scolastico I.C. Balabanoff di via Bardandellu 66 per i ragazzi delle medie e i bambini delle elementari, è importante l’installazione di un semaforo pedonale a richiesta che aumenti la sicurezza nell’attraversamento nei cui pressi sono installate anche le fermate dei bus pubblici.”

Per il bene di tutti i bambini che frequentano l’Istituto Comprensivo Balabanoff….

Perciò l’invito è di firmare, firmare, firmare.

La richiesta è inoltre che siano tutelati tutti gli altri bambini del quartiere che frequentano altri Istituti Comprensivi come nel caso analogo dell’I.C. Tullio De Mauro di Viale Santi.