Under 30 gratis alla Festa del Cinema di Roma 2019

Quest’anno la Regione Lazio offre la possibilità di partecipare gratis ad alcuni incontri e proiezioni della 14a edizione della Festa del Cinema di Roma in programma dal 17 al 27 ottobre 2019. È un’iniziativa dedicata ai residenti nel Lazio tra i 14 e i 29 anni che possono scegliere tra gli appuntamenti disponibili attraverso la LAZIO YOUTH CARD, App che dà accesso a convenzioni e opportunità nel territorio regionale e nazionale. Un’occasione imperdibile per vivere da protagonista la magia di questa grande kermesse internazionale.

Conferma, inoltre, la sua presenza nello spazio Regione Lazio – Roma Lazio Film Commission, allestito all’AuditoriumArte dell’Auditorium Parco della Musica: un consolidato luogo d’incontro degli operatori per presentare a pubblico, stampa e addetti del settore le iniziative dell’anno sul territorio del Lazio tra produzioni, premi, rassegne, festival e corsi di formazione.

Molte sono le iniziative proposte e ospitate da Film Commission in occasione della Festa di Roma:

La promozione delle risorse e delle location laziali

La promozione delle risorse della Regione Lazio a supporto del settore come Lazio Cinema International , gestito da Lazio Innova , e il Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo

, gestito da , e il Una postazione per la visione immersiva 3D delle location regionali

Presentazione di festival, premi e iniziative del territorio come il Festival Documentario sui Cammini dello Spirito “Pellegrinando” , la Quinta edizione della Giornata della critica sociale “Sorriso diverso Roma” 2019, la conferenza stampa di “Uno sguardo raro – The rare disease International Film Festival”, il conferimento del premio “Green Movie Award” per l’attenzione ecologica sui set, presentazione di libri come “Ciak si mangia” un libro sui ristoranti storici per il cinema e “Buio in sala” e molte altre iniziative

, la Quinta edizione della Giornata della critica sociale 2019, la conferenza stampa di – The rare disease International Film Festival”, il conferimento del premio per l’attenzione ecologica sui set, presentazione di libri come un libro sui ristoranti storici per il cinema e e molte altre iniziative Gli incontri per la formazione CineCampus Masterclass – Lezioni di Cinema – XII edizione – dal 17 al 26 ottobre CineCampus Atelier – La tecnica del cinema – IV edizione – dal 25 al 27 ottobre



Le lezioni di cinema CineCampus Masterclass sono diventate un appuntamento riconosciuto e molto seguito. Un’opportunità formativa molto apprezzata, sin dalla prima edizione del 2007, rivolta a studenti e giovani professionisti del settore cinematografico e audiovisivo che incontrano maestri del cinema in incontri ravvicinati e di approfondimento. Le masterclass saranno moderate da Steve della Casa e l’edizione di quest’anno vedrà fra gli ospiti i registi Amos Gitai (Tramway in Jerusalem, Terra Promessa) e Mario Martone (Il giovane favoloso, Il sindaco del Rione Sanità), il duo Lillo & Greg, le attrici Gabriella Pession (La Porta Rossa, Crossing Lines) e Isabella Ragonese (Mio fratello rincorre i dinosauri, Rocco Schiavone) e tanti altri.

CineCampus Atelier è dedicata alle professioni tecniche con lezioni moderate da Mario Tani su tecniche di ripresa, suono, doppiaggio, FX, nuove metodologie di ripresa con i droni. Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di: Luciano Tovoli (direttore della fotografia di Scola, Verdone, Antonioni) Inti Carboni (aiuto regia di Sam Mendes per Spectre, Verdone, Patty Jenkins per Wonder Woman), Silvia Moraes (montatore del suono La Grande Bellezza e The Young Pope), Lele Marchitelli (musiche The Young Pope, La grande bellezza), Renzo Musumeci Greco (Maestro d’armi) e altri ancora. Iniziativa in collaborazione con Cinema Show di MAC Film e Tutto Digitale, Canon e Canon Cinema EOS School.

Il calendario completo di tutte le iniziative sarà disponibile on-line www.romalaziofilmcommission.it.

Contatti Roma Lazio Film Commission

www.romalaziofilmcommission.it

info@romalaziofilmcommission.it

Tel. 0672286344-273

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino