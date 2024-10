Un’intensa Festa Patronale di San Luca Evangelista al Prenestino

La Festa Patronale di San Luca Evangelista al Prenestino, dal 14 al 20 ottobre 2024, è stata vissuta intensamente, con un vasto programma di spiritualità religiosa e con eventi aggregativi di vario genere, che i volontari del Comitato feste della Parrocchia, seguendo le direttive del Parroco di San Luca Don Romano De Angelis, hanno attuato cercando di coinvolgere tutti i residenti a partecipare ad un evento assai rilevante per il quartiere, che ha voluto anche stimolare il grande gesto di solidarietà costituito dalla “donazione del sangue”

Come nelle precedenti edizioni della Festa, Don Romano ha predisposto una serie di incontri e di celebrazioni liturgiche con la diretta partecipazione di autorevoli Autorità della Chiesa Cattolica ed in particolare di don Francesco Cosentino Officiale della Segreteria di Stato e docente presso la Pontificia Università Lateranense, S.E. Mons. Valentino Di Cerbo vescovo emerito di Alife-Caiazzo, S.E. Mons. Paolo Ricciardi vescovo ausiliario ausiliare del settore est di Roma, S.E. Mons. Rino Fisichella pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione dei popoli e responsabile dell’organizzazione del Giubileo, oltre ai Parroci delle chiese limitrofe, e la partecipata processione con la statua di San Luca lungo le strade del quartiere di sabato sera

Il gruppo Donatori del sangue San Luca, coordinato da Mariapia Confetto, insieme ad altri operatori parrocchiali, ha organizzato l’evento a sostegno della donazione del sangue, stimolando l’attenzione sull’importanza di un gesto di solidarietà che ogni anno salva in Italia oltre 600 mila vite: evento “simpatico e colorato del quartiere ”, non competitivo, costituito dalla 2a edizione di “Una marcia per il quartiere”.

Oltre cento i concorrenti in tutto fra le quattro categorie che hanno partecipato alla marcia: fra i quali: Donatori ed ex donatori di sangue, Famiglie con giovani under 14, Giovani over 14, e “Amici a 4 zampe”. Tra i partecipanti Enea il più giovane di solo 3 anni, e Antonio il più grande di 83.

Il raduno dei partecipanti fissato alle ore 8,30 presso il Sagrato della parrocchia di San Luca Evangelista, ha visto iniziare la marcia alle 9,30 da via Roberto Malatesta all’altezza dell’Agenzia Quadrifoglio Immobiliare (partenza e arrivo) percorso circa 1 chilometro.

Per l’importanza dell’evento la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del V Municipio di Roma Capitale, e di numerosi sponsor in primis ADVS Associazione Donatori Volontari Sangue, Ospedale Bambin Gesù, Quadrifoglio Immobiliare, Shampoo dog, Corsetti, La mia Libreria Gardenbar, La Cornice, Antonelle Spose, Fotoclik, Enoteca il Grappolo, Official Macelleria Poker, La Bottega dei Sogni e delle Idee, Casoli, Pizzeria La Teglia, Casoli.

Speaker della manifestazione è stato il bravissimo Emanuele Pallotta, impeccabili il giudice di gara Salvatore Musone con la collaborazione di Mauro Dell’Uomo.

Le premiazione si sono svolte sul Sagrato della chiesa, presente anche Mauro Caliste Presidente del V Municipio di Roma Capitale.

Don Romano Parroco di San Luca Evangelista, nel suo breve intervento si è complimentato con gli organizzatori dell’evento in particolare con Mariapia Confetto assieme ad altri operatori parrocchiali. Il Parroco inoltre si è complimentato con tutti i partecipanti, intervenuti ad un evento cosi importante, quale quello della sensibilizzazione nel donare il sangue e quindi salvare vite umane. Un pensiero del Parroco è andato anche a tutti gli sponsor e a tutti i commercianti presenti in via R. Maletesta che con la loro esposizione di bancarelle hanno fatto da cornice alla Festa del nostro Santo Patrono San Luca Evangelista.

Le classifiche:

Donatori di Sangue: 1° Massimiliano Ciccocelli, 2° Stefano Zucaro, 3° Stefania Romoli.

Amici 4 zampe: 1° Luca Zangheri, 2° Laura Di Gennaro, 3° Silvia Ciocca Muccini.

Famiglie con giovani under 14: 1° Gianluca Liriti,, 2° Emiliano Vavalle, 3° Enrico Salvioli.

Giovani over 14: 1° Francesco Mazzetti, 2° Emanuele Silvestrini, 3° Marcello Cingolo.

