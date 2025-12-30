Uva passa: dolce tradizione mediterranea tra energia, polifenoli e salute

L’uva passa o uvetta è uno degli alimenti più antichi della tradizione mediterranea. Ottenuta dall’essiccazione dell’uva Vitis vinifera L., è apprezzata per la sua capacità di conservare l’energia dei frutti estivi durante tutto l’anno. Ancora oggi rappresenta uno dei prodotti più diffusi della categoria della frutta secca: a livello globale si producono più di 1 milione di tonnellate all’anno, con un consumo stabile e crescente, soprattutto nella dieta mediterranea.

Dal punto di vista nutrizionale, l’uva passa tende a concentrare i componenti dell’uva fresca: carboidrati naturali, fibre alimentari solubili e insolubili e un significativo contenuto di potassio, ferro e fitonutrienti.

Una porzione circa 50 g fornisce energia facilmente disponibile, utile per chi pratica sport o ha necessità di ricariche rapide: non sorprende che studi clinici abbiano mostrato come l’uvetta garantisca sostenuta performance energetica comparabile ai gel sportivi, con il vantaggio della naturalità.

Il valore aggiunto dell’uva passa risiede però nei suoi polifenoli, in particolare acidi fenolici, flavonoli, antociani e tannini, che in gran parte si conservano durante la disidratazione.

I dati evidenziano una elevata capacità antiossidante, tra le più alte fra i frutti essiccati, grazie soprattutto alla presenza di molecole come quercetina e catechina che combattono i radicali liberi, attuando un vero e proprio scudo di protezione cellulare dallo stress ossidativo.

La bioaccessibilità di questi composti è stata confermata da studi clinici: dopo l’assunzione di uvetta si osserva un aumento significativo dei metaboliti fenolici nel sangue, indicatori dell’effettiva biodisponibilità delle molecole antiossidanti.

Il consumo regolare di uva passa è associato a benefici documentati sulla salute: riduzione dei livelli di colesterolo LDL e della pressione arteriosa, miglioramento dei parametri glicemici rispetto ad altri spuntini con uguale apporto calorico e supporto della funzionalità intestinale grazie alla fibra e agli acidi organici presenti.

Sul fronte infiammatorio, gli studi mostrano risultati variabili, evidenziando comunque il potenziale contributo dell’uvetta nella modulazione dei processi ossidativi e infiammatori.

Un altro aspetto rilevante riguarda il ruolo dell’uva passa nella salute orale: contrariamente alla percezione comune, l’uvetta non favorisce la carie dentale, ma contribuisce a creare un ambiente non cariogeno grazie alla presenza di composti che limitano l’adesione microbica, confermando così la sua idoneità come snack naturale.

Semplice, versatile e sostenibile, l’uva passa rappresenta un ponte tra tradizione alimentare e scienza contemporanea: un piccolo frutto essiccato che racchiude energia, fibre e una ricca costellazione di composti bioattivi capaci di sostenere il benessere quotidiano.

La ricetta: Scarole alla napoletana

Ingredienti

Una scarola riccia grande

60 g di uva passa

80 g olive nere di Gaeta

2 spicchi d’aglio

30 g capperi

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe q.b.

Dosi per 4 persone

Procedimento

Lavare bene la scarola e tagliarla grossolanamente.

Mettere a bagno l’uva passa per un’ora.

In una padella antiaderente mettere abbondante olio extravergine, i due spicchi d’aglio, capperi, uva passa e olive, e far soffriggere.

Non appena l’aglio sarà biondo aggiungere le scarole tenendo sempre la fiamma alta.

Girare con un cucchiaio di legno frequentemente.

Non utilizzate il coperchio. Passati 5 minuti si può abbassare la fiamma ed aggiustare di sale e di pepe nero, continuare a cuocere le scarole fin quando non saranno ammorbidite.

Vi consiglio di prepararle ed accompagnarle al baccalà scottato.

Chef Nausica Ronca

