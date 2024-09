Vivendo Festival, gli eventi dal 6 all’8 settembre 2024

Venerdì 6 settembre appuntamento alle ore 21:00 in piazza Camillo Loriedo per lo spettacolo teatrale “𝑻𝒐 𝑻𝒉𝒆 𝑴𝒐𝒐𝒏”. A 55 anni dalla storica Missione Apollo 11 che portò l’Uomo sulla Luna, Yuri Napoli e Paolo Colona portano in scena lo spettacolo che racconta la più grande avventura dell’Umanità. Attraverso spezzoni di cronaca, filmati originali e storie straordinarie, il pubblico avrà modo di rivivere, insieme agli astronauti, la grande Storia del primo passo sulla Luna.

Sabato 7 settembre alle ore 21:00 presso la Casa del Municipio Roma IV “Ipazia di Alessandria” in viale Rousseau 90, andrà in scena “𝑰 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝑶𝒔𝒄𝒂𝒓 𝑾𝒊𝒍𝒅𝒆: 𝑺𝒑𝒆𝒕𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍𝒐 𝒊𝒏 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒐𝒍𝒆”, dedicato al grande scrittore Irlandese. Una serata di immersione nella dolcezza e nella poesia di alcuni dei racconti più belli di Oscar Wilde. Domenica 8 settembre alle ore 21.00 presso la Casa del Roma IV “Ipazia di Alessandria” in viale Rousseau 90, andrà in scena lo spettacolo “𝑰𝒍 𝑪𝒖𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝑪𝒐𝒏𝒓𝒂𝒅: 𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒊𝒏𝒆𝒎𝒂 𝒆 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂”. Un viaggio critico tra letteratura e filmati, che esplora l’immaginario delle opere di Conrad, che hanno ispirato alcuni dei più grandi film della Storia, tra cui Lord Jim, I duellanti e Apocalypse Now (liberamente tratto dal suo Cuore di tenebra).