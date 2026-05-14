Walkabout “Birra e Salsicce” con Urban Experience a Tor Sapienza

Il prossimo walkabout con Urban Experience per IPER-Festival delle Periferie sarà sabato 30 maggio 2026 alle ore 11 con partenza dal Museo-Archivio Storico Birra Peroni ( Via Renato Birolli 8).

Il titolo Birra e Salsicce (la parola d’ordine resa famosa nel film Totò sceicco) evoca il percorso: dallo Stabilimento della Birra Peroni a Tor Sapienza fino al MAAM, il Museo dell’Altro e dell’Altrove, un emblematico “museo abitato” nato per difendere il diritto all’abitare delle persone.

Molti non sanno che fu la fabbrica di salumi Fiorucci. Notizie su Urban Experience e walkabout QUI.

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