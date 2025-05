Walkabout nella Roma Agricola e in quella più Selvatica a Iper-Festival delle Periferie

A Roma, per la quarta edizione di IPER – Festival delle periferie , a cura del Museo delle periferie – Azienda Speciale Palaexpo, dal titolo Urbs et Orbis. Roma e le altre: città allo specchio, dal 2 al 28 maggio, Urban Experience farà la sua parte con walkabout nella città più agricola e selvatica d’Europa. Alla Casa dell’Architettura-Acquario Romano si parteciperà a Rebirth Forum Roma II progettato dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte, animando uno dei tavoli discussione, quello su Gli spazi della partecipazione (su cui questa mattina, mercoledì 7 febbraio alle 10, si restituisce il brainstorming). Un forum “demopratico” basato su un metodo efficace per affrontare questioni complesse, valorizzando l’intelligenza collettiva (meglio ancora intelligenza connettiva) e l’azione condivisa.

L’alimurgia nel terzo paesaggio della Cava abbandonata

Il primo dei tre walkabout L’alimurgia nel terzo paesaggio della Cava abbandonata è sabato 10 maggio, alle ore 16, in Cava Fabretti (Via Tor Carbone 97b). La Cava Fabretti, a Tor Carbone, nell’outback dell’Appia Antica è un luogo significativo per la conversazione radionomade del walkabout su una parola chiave per definire Roma: selvatica. Parleremo e praticheremo l’alimurgia (dal latino alimentia urgentia: alimenti in caso di necessità) riguarda il nutrirsi di ciò che è selvatico per scopi sia salutari sia commestibili, alimentando il selvatico che è in noi, anche se dimenticato (e il sistema immunitario ce ne sarà grato).

Nel “Terzo paesaggio” – come Gilles Clément definisce i “luoghi abbandonati dall’uomo”- si esploreranno, incontreranno apicoltori urbani, si raccoglieranno e ci si interrogherà su come riequilibrare il rapporto perduto tra Natura e Cultura.

Si esplorerà la Cava da cui s’è estratta pozzolana e leucitite (i sanpietrini…i primi messi in opera San Pietro arrivarono da questa cava…), espressi della colata piroclastica di 280.000 anni fa dall’eruzione del Vulcano Laziale, che oggi si rivela non solo enclave selvatica ma potenziale e nuova Arcadia.

Ci sarà l’incontro con Giorgio Fabretti, discendente di Raffaele che nel XVII secolo fu riconosciuto Principe della romana antichità (nonché fondatore dell’Arcadia con Cristina di Svezia), l’apicoltore urbano Fabrizio Nisi che ha posizionato gli apiari in quell’areale e probabilmente greggi di pecore e capre con cui s’è svolta una breve transumanza anni fa.

Il secondo walkabout sarà sabato 17 maggio, ore 11, ad Agricoltura Nuova (Via Valle di Perna 315) per trattare della Roma Agricola, il terzo domenica 18 maggio, ore 11, CoBrAgOr (Via Giuseppe Barellai 60) sull’esperienza di agricoltura sociale che nel 1978 accolse gli ex-internati del Manicomio di Roma, il S. Maria della Pietà.

A Rebibbia venerdì 16 maggio

A Roma, nel carcere di Rebibbia (solo per i detenuti), venerdì 16 maggio alle ore 14,30, nell’ambito dell’incontro su Passo dopo passo. Storie di Cammini a cura di Maria Teresa Caccavale, interverremo su Paesaggi Umani. Lo sguardo partecipato in Cammino.

Il mondo non è solo fuori di noi, è anche dentro. E’ sia nell’impronta filogenetica che nelle storie che abbiamo vissuto ma ancor più il mondo è nel modo attraverso cui lo osserviamo. E’ ciò che riguarda la percezione, ricordandosi, sempre, che viene prima della realtà (anche quando pensiamo che ci venga sottratta).

Quando si cammina insieme condividiamo non solo percorsi ma pensieri che vi si associano, scaturiti da sguardi diversi che rivelano come la realtà possa diventare come un prisma partecipato. Con Urban Experience usiamo metodi che definiamo “walkabout” (una pratica adottata dagli aborigeni australiani, il popolo più antico della Terra) per fare dei cammini (ovunque, adottando l'”apprendimento dappertutto”, anche nelle stanze di un museo o un convento o un carcere) che diventano così palestre di empatia.

Al Museo di Roma in Trastevere

A Roma, al Museo di Roma in Trastevere (Piazza di S. Egidio 1/b), nell’ambito della mostra Frigidaire. Storia e immagini della rivista più rivoluzionaria, venerdì 16 maggio, alle 17,30, ci sarà il walkabout Nel gorgo. Due o tre passi nel delirio di Frigidaire, il caso editoriale più emblematico e corsaro, una libera e forsennata conversazione radionomade con Vincenzo Sparagna, su come si cavalcò l’onda postmoderna con l’opportuno disincanto. C’è da fare il biglietto ma l’ingresso è gratuito per chi ha la MIC card (5€). Sarà fondamentale prenotarsi allo 060608, informazioni a 06 5897123.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.