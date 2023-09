XIV Festival della Letteratura di viaggio

Giunge alla sua 14a edizione il Festival della Letteratura di Viaggio, promosso dalla Società Geografica Italiana e organizzato dall’Associazione Cultura del Viaggio. Il Festival nasce nel 2008 da un’intuizione di Claudio Bocci e con la direzione artistica del giornalista e fotografo Antonio Politano.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” di Roma Capitale. Come di consueto si avvarrà della collaborazione di Zètema-Progetto Cultura.

Il Festival si sviluppa nell’arco di due settimane dall’11 al 24 settembre con numerose iniziative che si delineano in due diversi momenti: il primo, il Pre-Festival, in programma dall’11 al 20 settembre, in diversi luoghi della città, prende il via con la giornata inaugurale, in programma l’11 settembre, in cui sarà rievocato il 50° anniversario del golpe cileno del 1973. Presso Palazzetto Mattei a Villa Celimontana, sede della Società Geografica Italiana, alle 18.30, si renderà omaggio allo scrittore cileno Luis Sepúlveda, con il Premio speciale Navicella d’Oro per la letteratura che verrà consegnato alla poetessa cilena Carmen Yáñez, sua compagna di vita, e (alla memoria) allo scrittore scomparso tre anni fa.

Carmen Yañez sarà l’ospite d’onore della giornata, con una testimonianza sulla loro vita insieme e sulla loro straordinaria storia di amore e impegno raccontata nel libro “Un amore fuori dal tempo. La mia vita con Lucho” di cui alcuni brani verranno letti dall’attrice Marilù Prati. All’incontro prenderanno parte: l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, l’Ambasciatore del Cile in Italia, Ennio Vivaldi, e il Presidente della Casa Editrice Guanda, Luigi Brioschi.

La giornata proseguirà con la proiezione, alle 20, sempre a Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, di “Santiago, Italia” di Nanni Moretti, il docu-film che racconta – attraverso le testimonianze dei protagonisti e materiali d’epoca – i mesi successivi al colpo di stato in Cile del 1973, concentrandosi sul ruolo esemplare svolto dall’Ambasciata Italiana che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime e consentì loro di raggiungere l’Italia e l’Europa.

Il Festival della Letteratura di Viaggio entra nella sua fase più densa di eventi dal 21 al 24 settembre a Palazzetto Mattei in villa Celimontana con incontri, reading, premi.

Il Premio Kapuściński per il reportage in memoria del grande giornalista e scrittore polacco Ryszard Kapuściński, istituito in occasione del Festival e giunto alla nona edizione, verrà assegnato a Luca Sofri, direttore della testata online Il Post (per la sezione giornali); ad Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale (per la sezione scrittura e podcast); al regista Matteo Garrone (sezione cinema) per il suo film Io Capitano (in uscita a settembre) sul viaggio di due migranti dall’Africa fino in Europa, attraverso il Sahara e il Mediterraneo. Interverrà per la consegna dei premi Rene Maisner, figlia di Ryszard Kapuściński.



I Premi Navicella d’Oro di quest’anno sono sei. Oltre a quello speciale per la letteratura alla poetessa cilena Carmen Yañez e, alla memoria, a Luis Sepúlveda, saranno assegnati all’astrofisico Carlo Rovelli per la saggistica, allo scrittore austriaco Christoph Ransmayr per la letteratura, all’IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change e al movimento Fridays for Future per l’impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e, infine, alla Rete 26 febbraio e ad alcuni rappresentanti della Comunità di Cutro per la solidarietà e l’accoglienza in occasione del drammatico naufragio dello scorso inverno.

Il momento conclusivo del Festival, domenica 24 settembre, sarà dedicato allo spazio e “agli infiniti mondi” con un’intervista a Carlo Rovelli e una lezione rock di Gino Castaldo per ricordare il 50° anniversario di The Dark Side of the Moon, uno degli album più significativi della storia musicale contemporanea.

Gli eventi saranno coordinati, per la maggior parte, da Tommaso Giartosio, scrittore, poeta, conduttore di Fahrenheit di Rai Radio 3

Molto ricco il programma del Pre-Festival che si svilupperà, da venerdì 15 a domenica 17 settembre, con numerosi eventi laboratoriali (11), passeggiate tematiche e visite guidate (12).

Ben quattro i Laboratori dedicati alla scrittura: Scrittura giornalistica, a cura di Marina Forti, direttrice della Scuola di Giornalismo Lelio Basso; Scrittura creativa per viaggiatori, a cura di Silvia Falabella; Reportage narrativo, a cura di Giuseppe Putignano; Haiku in cammino per aspiranti viandanti e poeti, a cura di Claudio Visentin, in collaborazione con Compagnia dei Cammini. Tre i laboratori-workshop dedicati all’immagine: Fotografia, a cura di Dario De Dominicis, in collaborazione con Officine Fotografiche; Film-Making Etnografico, con Parsifal Reparato e l’Associazione Antropica; Pittura con l’acquarello botanico, a cura di Silvana Volpato. Completano l’offerta dei Laboratori, Donne viaggianti, a cura di Patrizia Giancotti; e tre Laboratori dedicati ai giovanissimi, tra cui – in occasione dell’80° anniversario dalla pubblicazione de Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry – due laboratori presso la Casina di Raffaello, realizzati in collaborazione con la Ludoteca di Roma Capitale.



Le Passeggiate, ben 12, sono visite guidate gratuite, si svolgono in luoghi diversi della città, con dodici gli itinerari dedicati a tematiche differenti. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione. Il 15 settembre sono in programma tre passeggiate letterarie: alla Casa di Moravia, alla Casa di Goethe e la terza, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, sarà realizzata all’interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con la visita guidata alla Sala Italo Calvino.

Il 21 settembre, alle ore 22, sarà realizzata la passeggiata notturna teatralizzata, ispirata a Calvino, dal titolo Se una notte d’autunno un viaggiatore, lungo la regina delle vie a cura della Compagnia Teatro Mobile, sul tracciato dell’Appia Antica. Nelle giornate successive sarà possibile partecipare a diverse passeggiate: dall’ecopedalata lungo l’ArcheoGRAB, a cura di Legambiente, a Torpignattara multiculturale con le tradizioni bangladesi, a cura dell’associazione Migrantur, a Corviale Rigenerazione Urbana, la passeggiata a cura dell’associazione Corviale Domani. Domenica 17 avrà inizio con il trekking La via di Francesco a cura di FederTrek, prosegue poi lungo il Tevere con Lungo il fiume e sull’acqua, la giornata sul battello dedicata a portatori di disabilità, a cura di Dante Mortet, in collaborazione con la Società Romana Nuoto. Nel pomeriggio le passeggiate si chiuderanno con due percorsi a piedi: Roma Coloniale, a cura di Silvano Falocco, e la passeggiata storica La presa di Roma e la breccia a Porta Pia a cura di Stefano Siviero.



Il Pre-Festival si conclude a cavallo tra l’intera giornata di mercoledì 20 settembre e la mattina di giovedì 21 settembre con una serie di tavoli tecnici dedicati al settore turistico, con particolare riferimento al ruolo delle DMO- Destination Management Organization, promosse dalla Regione Lazio, al turismo dei Borghi, con l’attiva collaborazione della Fondazione IFEL, e con un workshop sul turismo enogastronomico, sostenuto dall’UNPLI-Unione Nazionale delle Pro-Loco Italiane.

Patrocinano insieme l’iniziativa, oltre al Municipio I di Roma Capitale, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Enit, Istituto Centrale del Patrimonio Immateriale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Unpli-Unione Nazionale Pro-Loco Italiane, Fondazione IFEL, CEPELL-Centro per il Libro e la Lettura, ASVIS-Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Legambiente, Uncem-Unione Nazionale Comunità Montane, Federparchi, Touring Club Italiano, Federturismo, Federculture, Confcommercio Roma, Coopculture, DMO Etruskey.

Media Partner del Festival sono: RAI Cultura e le Agenzie AgCult, QA Turismo e AREA.

Sostengono il Festival l’Istituto per il Credito Sportivo, FERCAM e Flixbus.

Tutti gli eventi del Festival della Letteratura di Viaggio sono a ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento posti disponibili), tranne i laboratori-workshop che prevedono un piccolo contributo.

“Siamo davvero lieti – dichiara Claudio Cerreti, Presidente della Società Geografica Italiana – che il Festival torni presso la sua sede naturale: Palazzetto Mattei a Villa Celimontana che, ancora una volta, si trasforma in una autentica ‘casa del viaggio’. Il ricco programma del Festival rinnova un appuntamento molto atteso dai cittadini romani e dai turisti e sottolinea il definitivo rilancio di un settore trainante per l’economia nazionale”

“Anche in questa edizione -sostiene Antonio Politano, Direttore Artistico del Festival della Letteratura di Viaggio – abbiamo voluto offrire un programma ricco e articolato tra letteratura, geografia, reportage e fotografia, con un’attenzione particolare alle tematiche ambientali come indica lo stesso claim del Festival: CAMBIARE AMBIENTE. Un invito in due sensi: da una parte, a mutare luogo, contesto, muoversi, viaggiare; dall’altra, a essere coscienti della crisi climatica come chiave per un futuro più sostenibile, ad agire per prendersi davvero cura di ciò che ci circonda”.



“Il Festival della Letteratura di Viaggio – dichiara Claudio Bocci, Presidente dell’Associazione Cultura del Viaggio che organizza il Festival – beneficia, ancora una volta, di un esteso partenariato istituzionale, sancito dall’ottimo risultato raggiunto con il bando dell’Estate Romana e dal riconoscimento delle diverse Istituzioni patrocinanti, che mostrano di apprezzare la tradizionale sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale e all’inclusività sociale tipica del nostro progetto, gradita anche ai molti Partner pubblici e privati che accompagnano il nostro Evento”