XMAS TOUR Toys Center: l’8 e 9 novembre è in piazza Re di Roma

Mercoledì 8 e giovedì 9 novembre 2023 in piazza Re di Roma arriva per i bambini romani il Xmas Tour della Toys Center con tanti giochi e intrattenimenti.

Partito dalla Sicilia, il Xmas Tour ha fatto tappa in Campania e, dopo Roma, proseguirà per Padova, Cosenza, Torino e Milano.

Ad unire ogni tappa il racconto delle tradizioni natalizie del mondo raccolte da Toys Center grazie a un lungo progetto sull’interculturalità che ha coinvolto 150 bambini di diverse nazionalità.

Racconta la tua tradizione di Natale

Il Xmas Tour sarà l’occasione per conoscere le molteplici tradizioni legate al mondo del Natale e contribuire con la propria ad arricchire la raccolta di Toys Center. Come? Con un video racconto che sarà possibile “girare” nella postazione dedicata oppure caricare sulla landing page dedicata al tour (nataledalmondo.toyscenter.it/xmastour/). L’obiettivo comune sarà quello di portare alla massima carica il “Natalometro“, misuratore ufficiale della magia del Natale, presente in tutte tappe del Xmas Tour.

Tre spettacolari igloo

In piazza Re di Roma sono stati allestiti tre spettacolari igloo, ognuno dedicato a un’attività speciale. Nella prima postazione si potrà sperimentare l’arte decorativa (supportati dai prodotti Ravensburger-Creart), il secondo igloo darà spazio a Twister Air (novità di casa Hasbro, il classico gioco reinventato per permettere di spostare le mosse vincenti dal tappeto allo schermo). Alla parte artistica dedicata alla danza e al canto è dedicata la postazione Music Star (marchio esclusivo di Toys Center) per far uscire l’artista che è in ogni bambino.

“Siamo entusiasti di questo progetto – dichiara Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore. – Desideriamo portare ai bambini e alle loro famiglie il divertimento che si respira nei negozi Toys Center, offrendo loro esperienze di gioco e la possibilità di scoprire le tradizioni natalizie di tutto il mondo. Un viaggio metaforico – reso possibile anche grazie alla collaborazione di alcuni importanti partner del settore – con il quale sentirsi parte di un’unica grande comunità e esserne partecipi raccontando le tradizioni della propria famiglia e del proprio territorio. Lo abbiamo voluto fare con il linguaggio universale del gioco e dell’emozione di crescere insieme, con l’auspicio di vivere il Natale più magico di sempre.”

Ad intrattenere il Xmas Tour anche RTL 102.5 , partner dell’evento, con presidio dalle 16 alle 19 e collegamenti live.