XV Festa di Ciro Principessa con il “Partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio

In occasione della XV Festa di Ciro Principessa sabato 17 maggio 2025 il Reading Evento di Libri da palcoscenico: Storytelling Show, si farà in formato Open e si terrà alle ore 19 presso gli spazi di via Erasmo Gattamelata, zona Certosa.

Grazie alle parole e al neolinguaggio di Beppe Fenoglio si tornerà a raccontare e a parlare dell’Italia del 1945 con la voce e le gesta del Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio.

