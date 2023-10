13° Festival del Teatro Brillante Amatoriale di Colli Aniene

Anche quest’anno l’Associazione Teatrale “I Scoordinati” ha organizzato il 13° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma”. Dal 5 novembre al 19 novembre presso la Scuola Media “Italo Calvino” in Via A. Bongiorno, cinque serate (1 commedia rappresentata per ogni sera) allieteranno gli spettatori che vorranno essere presenti ad un evento culturale così importante per questo territorio. Le commedie iscritte alla manifestazione sono però sei e sono state ritenute tutte di genere comico brillante e, pertanto, non c’è stata nessuna esclusione dal Festival. Per questo l’organizzazione ha voluto coinvolgere nella scelta le preferenze del pubblico. In base all’Art. 3 del Bando, la selezione delle commedie avverrà nel seguente modo:

1. Una commedia verrà scelta dal pubblico on line:

Verranno inseriti nella pagina Facebook de “I Scoordinati” in contemporanea tutte le commedie risultanti dall’elenco , esclusa la commedia “Plaza Hotel” in quanto per problemi tecnici non è disponibile il filmato, le quali rimarranno visibili per una settimana e precisamente dalle ore 0.01 di lunedì 16 e fino alle ore 24.00 di domenica 22 ottobre 2023.

Il pubblico potrà votare collegandosi alla pagina Facebook de “I Scoordinati” e mettere un “Mi Piace” alle commedie in gara.

Alla fine del periodo di pubblicazione la commedia che avrà avuto un maggior numero di preferenze parteciperà di diritto al Festival.

2. Le altre quattro commedie verranno scelte dal Comitato

L’elenco delle compagnie che hanno presentato domanda di partecipazione al Festival sono le seguenti:

1. Compagnia “CUORI QUASI SERI” di Rocca di Papa – commedia “SUGO FINTO” di Gianni Clementi;

2. Compagnia “I DISOBBEDIENTI DI TESPI” di Roma – commedia “SALOTTO PER DONNE USATE” di Aldo Lo Castro;

3. Compagnia “LA BOTTEGA DEI REBARDO” di Roma – Commedia “SUGO FINTO” di Gianni Clementi;

4. Compagnia “L’ANIMA CONTA” di Grottaferrata – Commedia “ALLA FINE DELL’ARCOBALENO” di Emanuele Baroni;

5. Compagnia “DELL’ORTICA” di Roma – Commedia “PLAZA HOTEL” di Giancarlo Ripani;

6. Compagnia “SCANSONATI” di Palestrina – Commedia “CACIARA PRENESTINA” tratta da “Le baruffe chiozzotte” di Carlo Goldoni;

7. Compagnia “AVANTI TUTTA!” di Roma – Commedia “TOC TOC” di Laurent Baffie.