13° Festival del Teatro Brillante Amatoriale di Colli Aniene

Anche quest’anno l’Associazione Teatrale “I Scoordinati”, in collaborazione con la Società “Sogester” e l’Associazione “Il Foro”, organizza dal 5 novembre al 19 novembre il 13° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma”.

Il Festival, che si svolgerà presso la Scuola Media “Italo Calvino” in Via A. Bongiorno, si articolerà in cinque serate, e in ognuna di queste verrà rappresentata una commedia.

Le date sono le seguenti:

• Domenica 5 novembre ore 17.00

• Sabato 11 novembre ore 17.00

• Domenica 12 novembre ore 15.00

• Sabato 18 novembre ore 17.00

• Domenica 19 novembre ore 16.30 e a seguire le premiazioni.

Il Comitato organizzatore, a differenza degli anni scorsi in cui venivano rappresentati dei corti di breve durata, ha deciso quest’anno di tornare alla rappresentazione delle consuete commedie che hanno una durata maggiore, sempre di genere comico brillante, che sono sempre apprezzate dal nostro pubblico.

Modalità di partecipazione e selezione – Le Compagnie che vorranno partecipare alla Rassegna possono prendere nota del bando di partecipazione sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati” e sul sito dell’associazione organizzatrice dell’evento ed inviare la domanda di iscrizione entro il 10 ottobre 2023. Tra tutte le Compagnie che avranno inviato domanda verranno scelte cinque commedie che parteciperanno alla rassegna; se sono più di cinque, una commedia verrà scelta on line e le altre quattro verranno scelte dal Comitato.

Per la votazione on line verranno pubblicate sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati” in contemporanea tutte le commedie che avranno presentato domanda, le quali rimarranno visibili per una settimana e precisamente dal lunedì 16 e fino a domenica 22 ottobre 2023.

Il pubblico potrà votare collegandosi alla pagina Facebook dei “I Scoordinati” e mettere un “Mi piace” alle commedie in gare.

Alla fine del periodo di pubblicazione la commedia che avrà avuto un maggior numero di preferenze parteciperà di diritto al Festival.

Nella giornata del 19 novembre, dopo la rappresentazione dell’ultima commedia in gara, ci sarà uno spettacolo di intrattenimento fuori concorso. Durante tale spettacolo una Giuria di Qualità, formata da persone del mondo della cultura e dello spettacolo, si riunirà per assegnare il premio “Migliore Spettacolo”.

La commedia che avrà ricevuto complessivamente un numero di preferenze da parte del pubblico in sala riceverà il premio “Migliore Spettacolo – Gradimento del Pubblico”.

Ma i riconoscimenti non si fermano qui. Una Giuria tecnica assegnerà ulteriori premi alla migliore Regia, ai migliori attori non protagonisti e protagonisti ed altri; mentre il Comitato organizzatore oltre ai premi migliore attore giovane e caratterista, assegnerà il tradizionale premio “Solidarietà Tullio Scatena” dedicato al nostro compianto amico commediografo e autore di testi teatrali di Colli Aniene.

Noi del sito www.collianiene.org, sempre attenti alle manifestazioni culturali, seguiremo il Festival in tutti i suoi sviluppi e ne daremo puntuale informazione ai nostri lettori. Il bando di partecipazione per le compagnie che volessero iscriversi al Festival e per le persone che volessero votare le commedie sono sulla pagina dei “I Scoordinati”. Il Bando di selezione si può trovare anche sul sito dell’associazione

Seguite numerosi on line la pagina Facebook dei “I Scoordinati” (per selezionare voi stessi la commedia che andrà di diritto in gara, dal vivo, al 13° Festival di teatro brillante amatoriale “Colli Aniene – Roma”). Vi aspettiamo!