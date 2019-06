14-15 giugno Festa di Quartiere a Ponte Mammolo – Mammut Fest 2019

Il 14-15 giugno 2019 Festa di quartiere – Mammut Fest 4.0 Grande festa al campo riqualificato di via Mario Pensotti.

INGRESSO GRATUITO

Programma completo

Durante la 2 giorni 7° Quem Vem La Sou Eu Roma – evento di capoeira organizzato dal Gruppo di Capoeira Carcarà Roma in collaborazione con l’ ASD Mammut Ponte Mammolo all’ Istituto Comprensivo “Giovanni Palombini”

VENERDI’ 14

:

H.17:30 giochi senza frontiere (secchi e umidi)

H.18 Incontri di calcio

H.20 Cena popolare

H.21 Cinema all’aperto (pop corn per tutti/e!) : Little Miss Sunshine

SABATO 15

H 17:30 giochi senza frontiere (secchi e umidi)

H.18 Partita della Carovana dello Sport Integrato

H.19 Incontri di calcio

H.20 Cena popolare

H.20 Dj Aziz live

H.22 Concerto “Io come Zero” con Augusto Amicucci “LA” COVER di Renato Zero.

per info: comitatomammut@gmail.com

comitatomammut.wordpress.com

“Dopo 4 anni di riqualificazione del campo da parte del Comitato Mammut e degli abitanti – informa il Comitato di Quartiere Mammutt – la scorsa estate il playground Giulia Rinaldo all’interno del Parco Cicogna è finalmente diventato realtà. La scelta di realizzare il progetto finanziato dal CONI nell’area del Parco Cicogna scaturisce dalla presa d’atto del Municipio del lavoro svolto per salvare quell’area verde dal degrado e dalla speculazione. Il playground è subito diventato la “piazza” del quartiere, dove grandi e piccini hanno finalmente la possibilità di incontrarsi all’aria aperta e fare sport gratuitamente con strutture di qualità.

Nonostante il grande risultato, gli abitanti ed il Comitato Mammut hanno più volte insistito sulla necessità di rendere il playground un primo passo verso la riqualificazione complessiva dell’area. E, inoltre, è stata più volte sottolineata l’inderogabile necessità di una gestione pubblica e trasparente della manutenzione del parco, che ancora è poco attenzionata dal Municipio.

Questo momento di festa si inserisce in un contesto di continua vigilanza attiva sull’operato delle amministrazioni, un momento ludico in cui stare tutti insieme per festeggiare un anno di attività, la fine delle scuole e l’inizio dell’estate!”