2° Incontro e reading dei poeti nei dialetti d’Italia residenti a Roma

Presso la Biblioteca di San Marco Evangelista in Agro Laurentino in via Fratelli Reiss Romoli 27 a Roma (Quartiere Giuliano-Dalmata, Fermata Metro B Laurentina) sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 16-19 si svolgerà la seconda edizione dell’iniziativa: POETI IN DIALETTO A ROMA. Incontro e reading dei poeti nei dialetti d’Italia residenti nella Capitale

L’evento, organizzato dall’Associazione Periferie Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino” e Lend Gruppo Locale Roma intende riunire in una maratona poetica i tanti poeti delle “Altre lingue” che vivono ed operano a Roma e far risuonare i loro versi nell’ambito della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali 2019.

Saluti:

Vincenzo Luciani, Associazione Periferie

Cristina Polli, Responsabile del gruppo Lend di Roma

Introduce Anna Maria Curci

Reading dei poeti nei dialetti d’Italia residenti a Roma

L’incontro è aperto ai docenti come attività di formazione gratuita documentabile con attestato di frequenza rilasciato dal Lend, Gruppo locale di Roma

Per informazioni e adesioni dei poeti: Associazione Periferie Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino” tel. 3407956470