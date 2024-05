Le indemoniate di Luciana Borsatti

Il sodalizio del Fogolâr Furlan di Roma prosegue le sue attività mercoledì 5 giugno 2024 ore 18.00 in Sala Roma, della Sede UnAR – Via Ulisse Aldrovandi n16 con la presentazione del libro: Le indemoniate. 1879: Sfida tra Stato, Scienza e chiesa a Verzegnis di Luciana Borsatti (Castelvecchi Editore).

Con la ricostruzione di un episodio storico di grande interesse ma ancora poco conosciuto a livello nazionale, l’incontro avrà come protagonisti:

Luciana Borsatti – Autrice del libro e giornalista;

Alberto Panza – Psicanalista e Direttore del Servizio di psicologia e psicoterapia del Cimi di Roma;

Augusto D’Angelo – Ordinario di Storia contemporanea alla Sapienza;

All’iniziativa porgerà i Saluti Istituzionali Francesco Pittoni – Presidente APS Fogolâr Furlan di Roma

IL LIBRO

Tra il 1878 e il 1879 a Verzegnis, un villaggio montano del Friuli, molte donne manifestano i segni di un male oscuro, presto interpretato come possessione demoniaca. Il clero cerca di rispondere con l’antica pratica dell’esorcismo, ma lo Stato postunitario e anticlericale – alleandosi con la scienza medica e accogliendo la diagnosi di “istero-demonopatia” – reagisce con le maniere forti, fino all’intervento dell’esercito e alla deportazione delle malate in manicomio: drammatico esito di una vicenda che, proprio sul nodo dei diritti, coinvolgerà anche il Parlamento del Regno. Attraverso un’attenta ricostruzione storica del contesto in cui l’epidemia si è sviluppata, passando dagli archivi alla letteratura scientifica dell’epoca, Luciana Borsatti indaga le ragioni di quella crisi, facendo luce sui vissuti delle protagoniste e sulle laceranti tensioni a cui erano esposte – aspetti ignorati invece da chi vedeva nel caso solo uno scontro tra civiltà e superstizione o i sintomi di una degenerazione della razza. E restituisce in un dinamico affresco la molteplicità delle forze in campo e la complessità di un evento che ancora ci interroga, come lo fa l’enigma sempre sfuggente dell’isteria.

Luciana Borsatti

Laureata in Storia moderna e contemporanea all’Università di Venezia e giornalista professionista, ha lavorato all’Agenzia Ansa dal 1990 al 2018 e ora scrive come freelance. Tra le sue esperienze professionali anche gli uffici di corrispondenza del Cairo e di Teheran. Il suo ultimo libro è Iran. Il tempo delle donne (Castelvecchi 2023). Con lo stesso editore aveva già pubblicato L’Iran al tempo di Biden (2021) e L’Iran al tempo di Trump (2018, 2020). Nel 2013 era uscito Oltre Tahrir. Vivere in Egitto con la rivoluzione (EIR).

Per partecipare all’ evento è necessaria la Prenotazione tramite l’email: fogolaroma@gmail.com entro il 31 Maggio 2024

