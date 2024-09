“Il più vuoto possibile” di Anthony John Robbins

Domenica 22 settembre 2024, dalle 16,30 alle 18,30*presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina, Invito alla lettura del libro di Anthony John Robbins Il più vuoto possibile, Edizioni Progetto Cultura 2024, Traduzione e curatela di Mariella De Santis Robbins

In conversazione con Mariella De Santis: Cinzia Marulli e Anna Maria Curci.

Anthony John Robbins (Eastbourne 1946-Roma 2019) ha studiato al Christ’s Hospital e ha conseguito la laurea in anglistica presso l’Università di Oxford. Dopo un periodo di insegnamento presso l’Australian National University in Canberra, ha vissuto tra Italia e Inghilterra. È stato saggista, poeta e traduttore di testi sia tecnici che letterari dall’italiano, tedesco e francese.

Numerose le elaborazioni su molti aspetti dell’opera di Samuel Beckett. Ha pubblicato saggi su poetry e complexity, plaquette d’arte, il volume antologico The Anthogony e collaborato con diverse riviste.

Ha tradotto in italiano Bernard O’Donoghue e numerosi poeti italiani in inglese. Torna in Italia nel 1998 vivendo in provincia di Lecco e dal 2013 a Roma, città da lui molto amata.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

