Coro Epikanten e Ensemble Musikanten a Monte Compatri

Domenica 24 novembre 2024 alle ore 19:00 nel Duomo dell’Assunta a Monte Compatri l’Associazione Photo Club Controluce, con il patrocinio del Comune di Monte Compatri, presenta Coro Epikanten e Ensemble Musikanten. Colonne sonore di film e videogiochi.

Direzione, trascrizioni e elaborazioni: Valerio Lorenzo Giannella

Vocal coach: Valentina Bidolli

PROGRAMMA

Dearly beloved (Kingdom Hearts)

The lion sleeps tonight (Il Re Leone)

Cantate Domino (Adiemus)

Vuelie (Frozen)

Liberi Fatali (Final Fantasy VIII)

Now we are free (Il Gladiatore)

In dreams (Il Signore degli Anelli)

One Winged Angel + intro strumenti (Final Fantasy VII)

C’era una volta il west

Double trouble (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban)

I will follow him (Sister Act)

Il Coro Epikanten

Fondato a Civitavecchia (Roma) alla fine del 2021, è un gruppo vocale misto composto attualmente da circa 40 elementi affiancati da un ensemble strumentale. Il repertorio è costituito da brani di colonne sonore tratte da vari media come film e videogiochi, interamente elaborati e trascritti appositamente per gli insiemi vocale e strumentale dallo stesso direttore, Valerio Lorenzo Giannella.

Il coro è impegnato nell’attività concertistica dalla sua fondazione e ha all’attivo diverse collaborazioni come quella con Il Villaggio di Babbo Natale di Tolfa, Il centro del buongusto e Forte! Festival.

Perché le colonne sonore?

Le colonne sonore hanno la capacità unica di evocare una vastissima gamma di sensazioni legate a ricordi e esperienze profonde che possono essere anche molto diverse per ogni ascoltatore. L’ascolto di una colonna sonora è un’esperienza emotiva che ci collega a noi stessi e al nostro passato.

Il direttore

Valerio Lorenzo Giannella si forma presso il Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma e l’Accademia Internazionale di Musica e Arte studiando composizione con Stefano Bracci, Mauro Cardi e Paolo Rotili e pianoforte con Giovanna Crescentini e Cinzia Damiani. Dal 2021 si occupa della trascrizione, concertazione e direzione di musica tratta da colonne sonore di film e videogiochi per il coro Epikanten di Civitavecchia. Ottiene diversi riconoscimenti in ambito musicale tra i quali, nel 2023, quello della VII edizione del Bando di Composizione di brani corali per ensemble femminile organizzato da Virgo Vox Ensemble con il brano “Madrigaletto Nonsense”, pubblicato nella collana Virgo Vox Contemporanea da SZ Sugar Editore Suvini Zerboni.

La vocal coach

Valentina Bidolli, mezzosoprano, riveste il ruolo di vocal coach del Coro Epikanten di Civitavecchia, con il quale svolge attività concertistica, spesso anche in qualità di solista. Si dedica allo studio del canto, dapprima privatamente con Danilo Rigosa e Yoko Hadama, poi sotto la guida del M° Alessandro Valentini presso il Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma frequentando il Triennio superiore di I livello di canto lirico. Dopo la laurea in Infermieristica, conseguita presso “Sapienza Università di Roma”, si specializza frequentando il corso di alta formazione in Musicoterapia presso l’Università Cattolica di Milano. È particolarmente interessata all’integrazione della musica nell’ambito educativo-preventivo, terapeutico e riabilitativo.

L’ensemble “Musikanten”

Diversi giovani professionisti collaborano con il Coro Epikanten sin dalla sua fondazione. Di formazione variabile, l’ensemble Musikanten è costituito da strumenti a fiato, percussioni, pianoforte e archi.

Silvia Morreale, flauto

Giulia Tamborino, clarinetto

Francesco Caramia, tromba

Francesco Marini, percussioni

Riccardo Ciurlanti, pianoforte

Carla Mulas González, violino

Luicelis Vasquez, viola

Rachele Pugliano, violoncello

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.