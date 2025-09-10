Concerto d’Autunno all’UNAR pro SOS Thalassemia

Al rientro delle vacanze estive, ecco un appuntamento importante e finalizzato alla solidarietà e sostegno di una meritevole e preziosa Istituzione Scientifica che ricerca e studia per vincere le Emoglobinopatie e tutte le forme di Thalassemia: la SOS THALASSEMIA.

Saranno presenti : il Presidente Prof. Sergio Storti e il Direttore scientifico Dr. Antonio Amato.

In tanti, conosciamo o per via diretta o indiretta la pericolosità dell’anemia mediterranea o morbo di Cooley, specie in alcune zone d’Italia, segnatamente in Sardegna.

Aiutiamo, come fatto alcuni anni fa, con un piccolo contributo di attenzione e di generosità la ricerca e gli sforzi della SOS THALASSEMIA in questa direzione.

Assicuriamo un futuro a chi viene colpito da questa, ancora inguaribile, malattia.

L’occasione è l’incontro che l’UnAR, l’Associazione Musicale Mozart, il Gremio, l’Associazione Pugliese, l’Umanitaria, il Centro Sviluppo per la sostenibilità e il Fogolar Furlan vi offrono: un Pomeriggio di grande musica,di bel canto e di scienza negli accoglienti locali dell’UnAR… all’insegna della solidarietà e dell’ amicizia.

SABATO 20 Settembre, ore 18, Sala Italia – Voce, Antonella Maranto, al pianoforte Massimo Cappello: dalla musica classica al moderno, brani celebri della tradizione italiana e internazionale.

