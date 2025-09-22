Giovedì 2 ottobre 2025 alle h 18, in via Ulisse Aldrovandi 16, in Sala Roma sarà è previsto un parterre d’eccezione:

UMBERTO APICE, Magistrato e Scrittore, da sempre attento al rapporto fra giustizia e coscienza;

LUIGI CIAMPOLI, magistrato di grande esperienza e profonda sensibilità giuridica.

Il Tema proposto, “Meditazioni sul processo a Gesù – in letteratura e in diritto”, offrirà uno spunto di riflessione non solo giuridica, ma anche morale e culturale, su una delle vicende più emblematiche della Storia umana. Un dialogo fra diritto e letteratura che attraversa i secoli e interpella, ancora oggi, le nostre coscienze.

Sarà l’occasione – dice la Presidente dell’Associazione Irene Venturo – per gli associati per ritrovarsi, condividere idee e visioni e presentare le iniziative in programma nei mesi a venire.