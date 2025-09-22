“Meditazioni sul processo a Gesù – in letteratura e in diritto”
Incontro dell'Associazione Pugliese di Roma giovedì 2 ottobre 2025, in Sala Roma alle h 18
Dopo l’emozionante Concerto che Sabato 20 Settembre 2025 ha inaugurato la ripresa delle attività e che ha riscosso molto successo con una presenza in Sala di circa 100 persone, l’Associazione Pugliese di Roma segnale un “INCONTRO” che segnerà l’inizio del nuovo ciclo delle sue attività culturali.
Giovedì 2 ottobre 2025 alle h 18, in via Ulisse Aldrovandi 16, in Sala Roma sarà è previsto un parterre d’eccezione:
UMBERTO APICE, Magistrato e Scrittore, da sempre attento al rapporto fra giustizia e coscienza;
LUIGI CIAMPOLI, magistrato di grande esperienza e profonda sensibilità giuridica.
Il Tema proposto, “Meditazioni sul processo a Gesù – in letteratura e in diritto”, offrirà uno spunto di riflessione non solo giuridica, ma anche morale e culturale, su una delle vicende più emblematiche della Storia umana. Un dialogo fra diritto e letteratura che attraversa i secoli e interpella, ancora oggi, le nostre coscienze.
Sarà l’occasione – dice la Presidente dell’Associazione Irene Venturo – per gli associati per ritrovarsi, condividere idee e visioni e presentare le iniziative in programma nei mesi a venire.
