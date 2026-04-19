Camminiamo insieme in ricordo di Ugo Forno

Riapriamo Villa Tiburtina, Comitato Mammut e Casale Alba Due, in memoria di Ugo Forno hanno organizzato un evento mercoledì 22 aprile 2026 articolato in due punti: Ore 16:00 – Partenza da Via Gina Mazza, Ore 16:30 – Secondo incontro in Via Nomentana (angolo Via Valsolda)

«Camminare – affermano gli organizzatori – verso la lapide commemorativa di Ugo Forno significa ribadire che l’antifascismo non è una data sul calendario, ma una pratica quotidiana.

“Ughetto” non aspettò che la Libertà gli venisse regalata. Il 5 giugno 1944, a soli dodici anni, si oppose alla ritirata nazista per salvare il ponte sull’Aniene che oggi porta il suo nome. Morì proprio mentre Roma respirava la fine dell’oppressione, diventando un simbolo eterno di Resistenza popolare e l’ultimo martire partigiano della nostra città.

Un presidio itinerante nel Parco della Valle dell’Aniene

Dopo aver camminato sulle orme dei partigiani sul Monte Tancia, ci avviciniamo al 25 Aprile riappropriandoci dei nostri spazi e della nostra Storia. Attraverseremo la Valle dell’Aniene con un passo alla portata di tutte e tutti: perché la Memoria, come la Libertà, è un bene comune.

Mercoledì 22 aprile puoi unirti a noi in due punti: Ore 16:00 – Partenza da Via Gina Mazza; Ore 16:30 – Secondo incontro in Via Nomentana (angolo Via Valsolda)

Non è solo una camminata: è un atto politico per ribadire che Roma è e resterà antifascista».

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