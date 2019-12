F. D. C. - 21 Dicembre 2019

Domenica 26 gennaio 2020 presso il Monumento Nazionale CSIR – ARMIR 1941-43 nel Giardino Caduti sul Fronte Russo sito in via Cassia 737, alla presenza di autorità civili, militari e religiose sarà celebrato il 77° anniversario della Battaglia di Nikolajewka,

Questo il programma della celebrazione

La cerimonia, giunta alla XX edizione, è organizzata dal Comitato “Nikolajewka – per non dimenticare”, che in memoria del suo ideatore, l’Artigliere Alpino Silvano Leonardi, ne curerà lo svolgimento nella consueta sequenza: ammassamento, Corteo, Alzabandiera, Inno Nazionale, 10 rintocchi della campana Martinella, Silenzio, deposizione Corona, S.Messa al Campo, discorsi commemorativi dei rappresentanti delle Istituzioni.

L’ammassamento avverrà dalle ore 9,30 presso il Centro commerciale V.Cassia-v.Grottarossa.

La Sfilata partirà alle ore 10,15, comprendendo formazioni e corpi militari in servizio attivo e in quiescenza, volontari e civili, Labari, Bandiere, Medaglieri, banda militare, e si concluderà con lo schieramento intorno al Monumento per lo svolgimento della cerimonia.

La S.Messa sarà officiata da Mons. Giacomino Feminò e Padre Andrea, Parroco di S Andrea Apostolo.

Il Comitato Nikolajewka, costituito al solo scopo di conservare la memoria dei nostri Soldati Caduti, Dispersi e Reduci della Campagna di Russia 1941-1943, non ha connotazioni politiche né fini di lucro.

La partecipazione alla Sfilata e l’accesso alla manifestazione sono liberi e aperti a tutti i cittadini.

