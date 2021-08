A Ferragosto, contro la solitudine in città con musica, karaoke e cocomerata

Sono ormai trascorse tante estati, nell’ultimo decennio, in cui la sede di Via dei Colombi, a Torre Maura, dell’Associazione La Via del Fare è rimasta un punto fermo per tanti cittadini, soprattutto i più fragili e soli, che apprezzano tantissimo la possibilità di socializzare in serenità e sicurezza ogni pomeriggio.

Lo scorso anno l’Associazione ha festeggiato il culmine dell’estate di un difficile 2020, con un evento di grande successo, che sarà ripetuto, come la cerimonia informale del dono del “Il VENTAGLIO contro la SOLITUDINE” e quest’anno si vuole dare una nuova possibilità di socialità, rispettando le norme di sicurezza previste, e si spera che abbia lo stesso inaspettato successo.

Per questo insieme al “CSA Casa Calda”, La Via del Fare propone nel pomeriggio di festa del 15 agosto 2021, dalle 17.30 in poi, in Via di Casa Calda n. 65, un momento di sana convivialità con MUSICA, KARAOKE E COCOMERATA, per stare in compagnia in semplicità e scacciare per quanto possibile la solitudine, un problema sempre presente, soprattutto durante le afose estati della periferia romana.