“A Guerrandia scoppio la pace” spettacolo con e per la Primula

Sono aperte le prenotazioni per lo spettacolo “A Guerrandia scoppio la pace“, a scopo benefico, di La Primula ODV, il 15 Giugno, ore 20, presso Teatro Quarticciolo.

L’entrata è ad offerta libera a partire da €10. L’Associazione raccomanda la prenotazione.

Sarà un bel momento dedicato all’incontro. Altre info nella locandina

