A La Primula il 19 settembre tornano i venerdì letterari
Presso il casale dell'associazione in via Alfredo Covelli 12/14, la presentazione del libro di Sabrina Ginocchio
Tornano i venerdì letterari a La Primula, questa volta sarà ospite la scrittrice Sabrina Ginocchio.
Il libro “Segni oltre la finestra” sarà presentato venerdì 19 settembre 2025 presso il casale dell’associazione in via Alfredo Covelli, 12/14.
Intervengono Maurizio Rossi e Leone Antenone
Con l’amichevole partecipazione degli allievi dell’associazione Duetto in Atto.
Posti limitati si raccomanda la prenotazione. Tutti i dettagli nella locandina allegata.
