A La Primula il 19 settembre tornano i  venerdì letterari

Presso il casale dell'associazione in via Alfredo Covelli 12/14, la presentazione del libro di Sabrina Ginocchio

Redazione - 10 Settembre 2025

Tornano i  venerdì letterari a La Primula, questa volta sarà ospite la scrittrice Sabrina Ginocchio.

Il libro “Segni oltre la finestra” sarà presentato venerdì 19 settembre  2025 presso il casale dell’associazione in via Alfredo Covelli, 12/14.

Intervengono Maurizio Rossi e Leone Antenone

Con l’amichevole partecipazione degli allievi dell’associazione Duetto in Atto.

Posti limitati si raccomanda la prenotazione. Tutti i dettagli nella locandina allegata.

