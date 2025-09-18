A Pietralata, al via il Festival SPQR – Speranza, Popolo, Quartieri e Resistenza

A Roma, da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025, piazza Federico Sacco (Pietralata) ospiterà il Festival SPQR – Speranza, Popolo, Quartieri e Resistenza “per un monumento ai nostri Martiri”.

Organizzato dall’Associazione V Zona, il Festival SPQR – Speranza, Popolo, Quartieri e Resistenza, prevede tre giorni di eventi, con due appuntamenti al giorno, uno storico-culturale e uno di musica dal vivo. Il Festival unisce il bisogno di un’alternativa culturale e ricreativa al presente con la necessità di ricordare il passato.

L’obiettivo del Festival SPQR è, infatti, raccogliere fondi per realizzare un monumento ai Martiri di Pietralata, trucidati il 23 ottobre del 1943 dai nazifascisti.

La progettazione del monumento è stata affidata agli studenti e alle studentesse del Liceo Artistico “Enzo Rossi” di Tiburtino III, che nella cerimonia di inaugurazione del 19 settembre, alle ore 18.00, presenteranno il loro elaborato.

All’inaugurazione vi saranno gli interventi istituzionali del presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, dell’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio e del presidente dell’Associazione V Zona, Cesare Negrini.

La cerimonia si concluderà con le performance degli studenti e delle studentesse del Liceo Coreutico DAF.

Il Festival è facilmente raggiungibile dalla fermata metro B – Santa Maria del Soccorso e con i bus 111,163 e 309.

Il progetto Festival SPQR, organizzato dall’Associazione V Zona – Aps e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum-2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3- Investimento 4.3 – Caput Mundi.

IL PROGRAMMA del FESTIVAL SPQR

Venerdì 19 settembre

18.00 – Cerimonia di inaugurazione

19.00 – Lo storico Davide Conti presenta il suo libro “Roma in armi: La Resistenza nella Capitale” (Carocci Editore)

20.00 – Musica dal vivo con i Quercia, Quetz al Tenango e i “Preferisco Ignazio”

Sabato 20 settembre

18.00 – Talk “Mussolini e il fascismo tra rappresentazione e realtà” con Miguel Gotor, storico, e Stefano Bises, sceneggiatore della serie televisiva “M”

20.00 – Talk “Letteratura Rap”, ospite Murubutu

21.00 – Musica dal vivo con DJ Baro, Bestierare, DJ Fastcut, Sace, Wiser, Sgravo e Murubutu

Domenica 21 settembre

18.00 – Talk “Il fascismo di oggi”

con Susetto er Duro e Daniele Fabbri

20.00 – Pierpaolo Capovilla legge le Lettere dei Condannati a morte della Resistenza Italiana

21.00 – Musica dal vivo con 1M1CHAEL, Rbox Recordz, ZODA, Circe, Montelupo

Instagram: spqr_festival – www.spqrfestival.it

