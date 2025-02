Lunedì 24 febbraio 2025 alle ore 21 al Teatro Tirso, in via Tirso, 84, a Teatro con la Chiocciolina e la Eventi Culturali Gaia con la commedia “Nuda Proprietà” di David Mastinu.

Regia di Matteo Vacca

con Matteo Vacca, Maurizio Di Carmine, Martina Zuccarello, Claudia Ferri, Eleonora Santini

Servizio di Interpretariato LIS

Info e prenotazioni: Bianca 338 4056203

