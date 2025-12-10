A Tor Tre Teste “La Madonna del Parto” di Piero della Francesca

Dopo la premiazione del Concorso nazionale Stanza della Cultura per racconti racconti brevi, sabato 6 dicembre presso il Centro Culturale Lepetit, Tor Tre Teste è stato luogo l’8 dicembre di un altro importante incontro culturale coinvolgente il disegno e l’arte.

Grazie alla disponibilità di Don Domenico Vitulli della parrocchia di San Tommaso d’Aquuino con lo sforzo organizzativo dell’instancabile Teodoro Giannini, proveniente dalla Toscana dalla cittadina Di Monterchi il regista Alessandro Perrella ha spiegato nel minimo dettaglio la famosa opera di Piero della Francesca: “la Madonna del parto”. Ha esposto l’opera di Sansepolcro, la sua creazione, il periodo dell’abbandono e il suo ritrovamento in una chiesa, lo spostamento in una scuola in disuso diventata poi museo civico dedicato al sommo pittore Piero della Francesca.

Il documentario di Parrella consente di penetrare nel complesso pensiero teologico, filosofico , scientifico e matematico del sommo artista del rinascimento italiano visto con gli occhi di un bambino, ma anche con un’apoteosi della maternità nel giorno dell Immacolata concezione.

Nella locandina le associazioni che hanno cooperato all’evento.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.