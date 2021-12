Accensione luci per il Natale presso il Monumento ai caduti giuliano-dalmati

Ringraziamo la presidente del Municipio IX di Roma Titti Di Salvo per aver voluto avvisarci con un comunicato dell’accensione delle luci per il Natale presso il Monumento ai caduti giuliano-dalmati di tutte le guerre in via Laurentina e all’ingresso del nucleo storico del Quartiere giuliano dalmata.

Si tratta di una attenzione è iniziativa molto gradita, che ci fa sentire parte integrante della grande comunità romana, che ha sempre accolto gli esuli fiumani, istriani e dalmati ( oltre 10.000 presenti nella Capitale) con fraterna, umana solidarietà e comprensione.

Auguriamo alla presidente Di Salvo e a tutto il Consiglio municipale di Roma IX Buon Natale e un proficuo Anno Nuovo 2022 per la nostra città!

Marino Micich per il Comitato delle Associazioni storiche del Quartiere giuliano dalmata:Archivio Museo storico di Fiume, Società di Studi fiumani, Comitato Anvgd di Roma, Ass.ne per la Cultura fiumana istriana dalmata nel Lazio, Ass.ne sportiva Giuliana, Ass.ne Giuliano Dalmata nel Cuore.