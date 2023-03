Al Centro Sociale Colli Aniene due cortometraggi di Alessandro Perrella

Mercoledì 29 marzo alle ore 17,00 presso il Centro Sociale Colli Aniene di via Ruini, l’Università Popolare Michele Testa (UPMT) in collaborazione con il Centro Sociale Colli Aniene presenta, nell’ambito di “I mercoledì letterari”, due cortometraggi del regista Alessandro Perrella: “Dante sulla bocca di tutti” e “A occhi chiusi”. Coordina l’evento il prof. Nicola Marcucci, presenzierà il produttore e regista Alessandro Perrella. Ancora una volta si potrà ammirare il fascino del bel cinema prodotto nei parchi del nostro quartiere (A occhi chiusi) e l’incantevole rappresentazione su Dante Alighieri.

A OCCHI CHIUSI – Il cortometraggio a sfondo sociale ideato e prodotto dal regista Alessandro Perrella ha visto come protagoniste le attrici Milena Vukotic e Valentina Perrella. Le due donne si confrontano in un delicatissimo dialogo che parte dal ricordo di un episodio che ha lasciato il segno nella giovane e culminerà con un nuovo insegnamento. Il tema è quello della sospensione del giudizio e dell’imparzialità che una brava docente adotta nei confronti dei suoi alunni. Nel sottotesto la tematica dello scambio intergenerazionale. Il cortometraggio ha fini didattico-divulgativi. È stato presentato al Ministero dell’Istruzione per proporre delle proiezioni per il giovane pubblico all’interno delle scuole italiane.

DANTE SULLA BOCCA DI TUTTI – è un cortometraggio di 23 minuti realizzato con una commistione particolare di arti visive: «Alla base ci sono i canti dipinti della pittrice Anna Bartolini – anticipa il regista Alessandro Perrella – dopodiché, con tecniche modernissime, l’ultima tecnologia usata anche dalla Disney, il racconto ha preso forma con i movimenti e gli effetti speciali. La scelta dei canti è stata interessante perché ha evidenziato particolari temi e personaggi: gli ignavi, l’amore, la lealtà, penso a Farinata e Dante, avversari ma leali: non è poco. Poi Ulisse, in un momento dove ci sono degli Ulisse moderni come Elon Musk o Jeff Bezos che stanno cercando di portarci sulla luna e poi su Marte. E il conte Ugolino: la bestialità della politica di oggi. »

«Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza». Si conclude così l’esortazione dell’Ulisse dantesco, con questo epifonema rivolto ai suoi compagni di viaggio, nel racconto fatto a Dante nel canto ventiseiesimo durante il loro incontro nell’VIII Bolgia del Cerchio VIII.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per info e prenotazioni Maria Luisa Di Loreto segreteria organizzativa UPMT (348 3134648).