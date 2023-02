Al Museo Nena un raro e prezioso concerto dell’Orchestra Mandolinistica “Costantino Bertucci” di Roma

Sabato 25 febbraio 2023 ore 18,30 l’Associazione “Nuovo Fidia”- Museo Nena presenterà un concerto dell’Orchestra Mandolinistica “Costantino Bertucci” di Roma.

Si tratta di un evento raro e prezioso durante il quale saranno eseguite musiche di Charpentier (1643-1704) di cui ascolteremo il “Te Deum” conosciuto perché prestato come sigla all’eurovisione o mondovisione e poi l’altrettanto suggestivo e ispirato “Te deum laudamus” di Giovanni Sgambati (1841-1914); poi altri pezzi di Calace, Mandonico e musiche originali del M° Francesco Di Giovanni.

L’Orchestra nasce nell’ambito del Circolo Mandolinistico “Costantino Bertucci” e prende il nome dal mandolinista e compositore romano Costantino Bertucci (1841-1931) virtuoso dello strumento ed autore di numerose e pregevoli composizioni. Il suono dell’Orchestra Bertucci è arricchito dalla presenza di un’Arpa Celtica (arpa leggera, con intonazione limitata ma modificabile) e di un Violoncello. A questi strumenti si è aggiunto uno strumento a tastiera, spaziando dal Clavicembalo, particolarmente adatto al timbro dei cordofoni, al più consueto Pianoforte, fino all’Organo. Dal 2000 l’Orchestra è diretta con passione e dedizione dal Maestro Alvaro Lopes Ferreira e stessi sentimenti uniscono tra loro i musicisti che vi partecipano da svariati anni, alcuni dalla sua fondazione avvenuta nei primi anni del 1990. Tra i fondatori Sergio Napolitano, (mandola e chitarra); Presidente del Circolo Mandolinistico è dal 2002 Stefano Guerra. Dell’Orchestra fanno parte la brillante Sonia Maurer a cui il Maestro Ennio Morricone ha dedicato una composizione, e la mandolinista ucraina Olena Kurkina, nota a livello internazionale per la sua abilità virtuosistica. Il recente inserimento della tastiera ha anche messo in luce il talento della pianista Gabriella De Nardo.

L’orchestra a plettro “Costantino Bertucci” di Roma ha stimolato l’estro del chitarrista e compositore Francesco Di Giovanni che fin dal 2013, anno del suo ingresso in orchestra, si è cimentato nella creazione di composizioni originali ed arrangiamenti per questa formazione. Queste le composizioni: “Fantasia per Orchestra a plettro”in quattro movimenti: Allegro, Andantino, Rondò, Allegro Vivace; “Preludio e Fuga”per due mandolini concertanti; “Tema con Variazioni” Concerto per Mandolino solo ed Orchestra; Poi “concerto per Clavicembalo e Orchestra a plettro” in quattro movimenti: Moderato, Adagio non troppo, Moderato, Allegro, eseguita per la prima volta il 2 Novembre 2019 a Roma presso l’Auditorium Spin Time, in occasione di un’importante manifestazione per l’abolizione della pena di morte nel mondo. E poi ancora “Sonata per Mandolino o Domra” (mandolino russo, a corde singole) in tre movimenti: Allegro, Valzer e Presto, eseguita da Olena Kurkina in prima mondiale a Roma; “Quartetto Marco Polo” in tre movimenti: Allemande, Minuetto e Giga, per l’omonima formazione cameristica.

L’Orchestra Bertucci ha appena finito di registrare un album, che sarà pubblicato a breve, dedicato alle Opere che Francesco Di Giovanni ha composto per il mandolino, contenente le quattro Opere per Orchestra, la Sonata per Mandolino Solo ed il Quartetto Marco Polo.

E vale la pena di nominarli tutti i magnifici ed appassionati musicisti dell’orchestra a plettro “Costantino Bertucci di Roma: Direttore Alvaro Lopes Ferreira; Primi Mandolini Olena Kurkina, Sonia Maurer, Aldo Arbusti, Giuseppe Montalto; Secondi Mandolini Giuliano Latini, Raimondo Accardo, Rosaria Vecchione

Mandola Sergio Napolitano; Arpa celtica Maria Olga Greco; Chitarre Francesco Di Giovanni, Angelo Schietroma; Violoncello Eva Csuthi; Chitarra contrabbasso Stefano Guerra; Tastiere Gabriella De Nardo;

L’Associazione Fidia-Museo Nena è orgogliosa di ospitare una così importante realtà musicale romana e ci tiene a ringraziare già da queste righe ciascuno degli straordinari maestri componenti che, solo per amor di arte, offrono alta cultura non solo musicale ma umana e civile. Suonano strumenti a torto considerati popolari ma da questi sanno trarre suoni che raggiungono vette sublimi e fanno vibrare emozioni e ricordi.

Altre notizie sul sito: http://www.cmcbertucci.it

Il Museo Nena (www.museoalfieronena.com) è in via Edoardo D’Onofrio 35 a Colli Aniene. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.