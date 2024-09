Al parco delle Valli la prima panchina smart

Sostenibilità, sicurezza, tecnologia e fruibilità, questi sono gli ingredienti del progetto panchina smart realizzata dall’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ , al parco delle Valli, una riserva naturale nel quartiere Conca D’Oro.

Sabato 21 settembre 2024 scorso si è svolta l’inaugurazione con la presenza delle varie istituzioni, della prima panchina smart artigianale realizzata in un parco pubblico di Roma.

L’associazione di quartiere, che si impegna da anni in favore dell’ambiente e di realizzare numerose iniziative gratuite culturali, fa parte della consulta della smart city, realizzando progetti tecnologici legati all’ambiente.

Oltre alle attività di manutenzione e nuovo arredo al parco delle Valli, l’associazione da anni si impegna anche nell’organizzare corsi gratuiti di vario genere, eventi ed attività di educazione ambientale salvaguardando la biodiversità di questo parco.

La panchina smart, situata in un gazebo dell’entrata di via Val D’Ala 19, è un esempio virtuoso in cui si possono rendere i parchi migliori, ma soprattutto ad impatto zero, visto che l’energia viene prodotta gratuitamente tramite i pannelli solari, sfruttando in questo modo l’energia più pulita ed illimitata che abbiamo a disposizione.

All’inaugurazione che erano presenti varie istituzioni tra cui Riccardo Corbucci, Presidente della Commissione Smart City del Comune di Roma, Antonella Melito, Vice Presidente della Commissione Roma Capitale, Sabrina Cavalcanti della segreteria particolare del Sindaco, Filippo Maria Laguzzi, Presiedente del Consiglio del Municipio III, e Leandro Aglieri, Presidente della consulta Smart City del Comune di Roma, anche numerosi cittadini che hanno potuto così scoprire qualcosa di innovativo e soprattutto futuristico.

Un progetto condiviso con tutte le parti istituzionali e che parte dal basso, dalla creatività e volontà dei vari soci di questa non profit che ogni giorno si impegna con tanto amore e passione per una città migliore.

