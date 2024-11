Al parco delle Valli un tavolo da scacchi donato dall’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS

In questi giorni il parco delle Valli, oltre a mostrare la bellezza nel fogliame autunnale, presenta un nuovo arredo per trascorrere del tempo a contatto con la natura.

L’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ , ha donato un tavolo da scacchi con due sedute, per giocare a scacchi o dama, divenendo in questo modo un arredo per praticare il gioco di strategia più conosciuto al mondo.

Il tavolo da scacchi è stato posizionato vicino all’area dell’entrata del parco di via Val D’Ala 19, in un’area che affianca gli alberi, in modo da permettere di utilizzarlo nel periodo estivo durante la giornata visto l’area boschiva e di inverno quando gli alberi non avranno più le foglie.

Il parco delle Valli, è un parco molto ben tenuto e l’associazione di quartiere, oltre ad organizzare eventi ed attività di educazione ambientale ha effettuato manutenzione del parco e nuovo arredo come l’area fitness e tavolo da ping pong.

