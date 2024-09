Al via a Centocelle “Tuttocittà 2G”, con scuole, cittadini e utenti centri diurni

Un viaggio emozionante nel cuore di Roma, un progetto che coinvolge i cittadini in un’innovativa mappatura degli spazi urbani. TUTTOCITTA’ 2G è un’iniziativa promossa dall’Associazione 20 Chiavi Teatro in collaborazione con la ASL Roma 3, mirata a coinvolgere attivamente gli adolescenti di tre quartieri: Centocelle, Vigne Nuove e Laurentino 38.

Con la partecipazione di circa 200 persone, tra cui studenti, pazienti di centri diurni di salute mentale e cittadini, il progetto si propone di creare un mapping culturale ed emotivo dei quartieri, attraverso la realizzazione di podcast e QR code che racconteranno le storie e le esperienze di chi vive in queste comunità.

Scoprire Roma con un Nuovo Sguardo:

Il primo appuntamento si è svolto questa mattina, con una passeggiata guidata da Andrea Martire alla scoperta di Centocelle.

Durante il percorso, i partecipanti hanno esplorato i luoghi storici e contemporanei, stimolando la loro immaginazione su come potrebbe evolversi la città in futuro.

“Faremo diverse tappe,” ha spiegato Ferdinando Vaselli, ideatore del Festival Infest. “I giovani saranno coinvolti in laboratori creativi con Alessia Berardi, dove realizzeranno podcast, racconti e interviste che esprimono il loro modo di vivere e percepire Roma.”

Un percorso di crescita:

Questo progetto non è solo un’opportunità per esplorare spazi fisici, ma rappresenta anche un’importante esperienza di crescita culturale ed emotiva per i partecipanti. Viviana Muccini, psicologa della ASL Roma 3, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative:

“I ragazzi hanno l’opportunità di interagire con coetanei, scoprendo quartieri che non conoscono. Mappare gli spazi urbani è come mappare le emozioni interiori. È un viaggio che arricchisce e fa crescere.”

La magia dei QR Code:

Il progetto culminerà il 29 ottobre con un evento finale, dove i partecipanti potranno esplorare le passeggiate e scoprire i QR code dislocati nel quartiere.

Ogni codice svelerà storie, racconti e interviste realizzate dai ragazzi, trasformando l’intero quartiere in un museo a cielo aperto di esperienze condivise.

Con TUTTOCITTA’ 2G, Roma non è solo una città da visitare, ma un luogo da vivere e raccontare, in cui ogni strada, ogni angolo, e ogni storia contribuisce a creare una comunità più coesa e consapevole.

