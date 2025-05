Al via la terza edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale

Non c’è due senza tre, recita un proverbio. Ed infatti è giunta alla terza edizione la Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale, un’iniziativa finanziata dal Municipio V e organizzata dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS nelle persone di Palmira Pasqualini e Maria Mimmo, con la direzione artistica del Maestro Roberto Boarini e la collaborazione di alcuni Cori del V Municipio, nonché il supporto del Centro Culturale Lepetit.

La formula, decisamente vincente, resta la stessa: concerti, cinque quest’anno, ad ingresso gratuito, in varie sedi dislocate nel territorio del Municipio V, che si svolgeranno tra il 24 maggio ed il 25 ottobre, in ognuno dei quali si esibiranno due cori che hanno sede e svolgono regolarmente attività nel Municipio, fino alla serata conclusiva, che vedrà la partecipazione di tutti gli otto cori coinvolti nella Rassegna.

Il primo concerto si terrà sabato 24 maggio alle ore 17.00 presso la Casa della Cultura e dello Sport Silvio di Francia. Protagonisti il Coro Accordi e Disaccordi – direttore M° Agnese Valle, ed il Coro Hurla Hoop Choir – direttore M° Alice Pelle.

Prosegue, attraverso la realizzazione di questo genere di iniziative, l’impegno da parte del Presidente Caliste innanzitutto e della giunta municipale, e degli organizzatori e delle realtà corali che collaborano a vario titolo per la riuscita della Rassegna, l’interesse verso la valorizzazione della cultura nel territorio a partire dal territorio stesso, in questo specifico caso tramite la musica corale quale veicolo di aggregazione sociale, condivisione e partecipazione.

Gli altri appuntamenti della Rassegna:

7 GIUGNO 2025 Punto Luce Save the Children – ore 17.30

Coro Accordi e Note – direttore M° Roberto Boarini

Coro Le Dolci Note – direttore M°Alessandro Bellomaria

14 GIUGNO 2025 Chiesa Sacra Famiglia di Nazareth – ore 19.15

Coro Centonote – direttore M° Rino Andolfi

Coro San Leone – direttore M° Daniela Ceccaroni

21 GIUGNO 2025 Anfiteatro Parco di Tor Tre Teste – ore 19.00

Coro Naima – direttore M° Silvia Ceccarelli

Coro QuadraCoro – direttore M° Francesco Giannelli

25 OTTOBRE 2025 Teatro San Leone I – ore 17.00

Serata conclusiva con tutti i Cori partecipanti

Vi aspettiamo!

Per info: 06.87081363 (lun-mart-giov-ven dalle 16.30 alle 18.30) e mail: culturalelepetit@gmail.com

