Alessandrino, incontro al Centro Anziani su come difendere i propri risparmi

Si è svolto ieri 30 marzo 2026, presso il Centro Anziani di via del Campo, nel quartiere Alessandrino, l’incontro sul tema “Tutelare i sudati risparmi”, organizzato dall’associazione Planet Solidarietà APS.

Relatori dell’iniziativa sono stati Giuseppe Caporaso, giornalista televisivo esperto di inchieste, e Fabio Picciolini, responsabile credito e finanze Adiconsum, che hanno affrontato alcuni dei temi più attuali legati alla sicurezza dei risparmi. All’incontro erano presenti anche la presidente di Planet Solidarietà, Dott.ssa Luisella Di Curzio, e il presidente onorario Francesco Figliomeni.

Durante l’incontro si è parlato delle principali varianti di truffe ai danni dei cittadini, sempre più diffuse soprattutto attraverso strumenti digitali.

In particolare sono state spiegate le tecniche del phishing (email o comunicazioni che imitano banche o servizi ufficiali), dello smishing tramite SMS e di altre modalità utilizzate dai truffatori per ottenere dati personali o bancari.

Tra gli esempi citati anche le telefonate in cui un finto figlio o parente chiede denaro urgente dopo un presunto incidente, oppure i messaggi che annunciano falsi concorsi o premi invitando a cliccare su link, che in realtà servono a sottrarre dati personali.

Un altro aspetto trattato ha riguardato la stipula di finanziamenti e prestiti, con l’invito a leggere sempre con attenzione la documentazione contrattuale, verificare i costi complessivi delle operazioni e diffidare di proposte poco chiare o eccessivamente rapide.

Spazio anche al tema degli investimenti, con alcuni suggerimenti di prudenza: evitare promesse di guadagni facili o troppo elevati, informarsi sempre sull’affidabilità degli intermediari finanziari e diversificare i propri investimenti, per non concentrare tutto su un unico settore di mercato e ridurre così i rischi.

Durante il momento dedicato agli interventi e alle domande dal pubblico, ha preso la parola anche Daniele Sale, responsabile comunicazione di Planet Solidarietà, che ha voluto porre l’attenzione su un aspetto spesso poco considerato: le conseguenze psicologiche per chi subisce una truffa.

Ha sottolineato come, dopo essere stati raggirati, molte persone possano vivere momenti di forte sconforto o persino depressione.

Per questo è importante stare vicino a chi subisce una truffa e non farlo sentire meno intelligente di altri, ricordando che le tecnologie e le tecniche dei truffatori sono sempre più sofisticate e che un momento di distrazione o di fiducia può capitare a chiunque.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di informazione e confronto per i cittadini del quartiere, su temi che riguardano da vicino la tutela dei risparmi e la sicurezza economica delle famiglie.

Per sostenere le attività di Planet Solidarietà è possibile destinare il proprio 5×1000 indicando il codice fiscale 97325180582.

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