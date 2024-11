Alla scoperta dei funghi del parco delle Valli

Un nuovo evento di educazione ambientale organizzato dall’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS in collaborazione con l’ispettorato micologico della ASL Roma 1, per far conoscere il mondo dei funghi.

Presso la grande sala eventi del Mercatino Conca D’Oro, che per l’occasione ospiterà l’iniziativa, i partecipanti potranno conoscere alcuni aspetti della biodiversità del parco delle Valli ma soprattutto del mondo dei funghi.

Con la presenza degli esperti micologici della ASL Roma 1, i partecipanti potranno scoprire alcuni esemplari dei funghi ma soprattutto avvicinarsi a questo mondo particolare.

L’evento Funghi nel paro delle Valli è un’iniziativa gratuita ed aperta a tutti.

Appuntamento sabato 16 novembre 2024 alle ore 10.00 presso la grande sala eventi del Mercatino Conca D’Oro in via Conca D’Oro 143.

