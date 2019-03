Alla scoperta di un’idea progettuale di pedonalizzazione sconosciuta a tutti (Municipio compreso)

Oltre 200 persone sono intervenute il 20 marzo 2019 ad un incontro organizzato dalla Rete d’Imprese Castani/Robinie per conoscere e discutere di un progetto, l’Isola ecologica, sconosciuto anche ai proponenti, che ha visto numerosi interventi, tutti scettici e contrari in quanto non sembra aver tenuto conto della realtà viaria del quartiere di Centocelle… Uno solo favorevole dal suo riconosciuto senso ambientalista teso ad una politica a favore del mezzo pubblico e di una maggiore ciclabilità.

Ecco su Youtube l’avvio dei lavori dell’iniziativa tesa a discutere e a far conoscere l'”idea progettuale” – come è stata definita la proposta – dal presidente della Commissione Mobilità del Comune Enrico Stefàno. Altri video con altri interventi sono sul mio profilo Facebook e al fondo di questo articolo.

Un progetto però realizzato all’oscuro di tutti, Istituzione Locale compresa.

Presenti nell’incontro oltre al Presidente della Commissione Mobilità capitolina Enrico Stefano, il Presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi, il Consigliere Comunale Francesco Figliomeni, il Consigliere regionale Marta Leonori e molti consiglieri municipali.

Tra questi il solo ad intervenire è stato il Presidente della Commissione LLPP Christian Belluzzo.

Presente anche l’Assessore ai LLPP Paola Perfetti rimasta in silenzio. Assente l’assessore all’Ambiente e Mobilità Dario Pulcini che pure aveva incontrato sulla questione una decina di persone in tutto sugli oltre 56.000 residenti del Quartiere di Centocelle.

Molti gli interventi. In uno dei miei video sono ripresi gli interventi di Stefano, Boccuzzi (il quale ha dichiarato di aver “conosciuto solo stamattina il progetto”) e Monica Paba.

Intervenendo il sociologo Maurizio Fiasco ha richiesto al Comune di ascoltare e tenere conto delle reali esigenze dei cittadini e ad esaminare bene le problematiche della rete infrastrutturale del quartiere e di tenere conto sia delle esigenze dei cittadini che di quelle dei commercianti in modo da evitare chiusure di attività e inutili disagi e addirittura l’implosione (vedi San Lorenzo).

L’assemblea si è chiusa con l’impegno delle istituzioni e del presidente del Municipio di favorire l’apertura di tavoli di concertazione con i cittadini e con le imprese locali. Meglio tardi che mai.