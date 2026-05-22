All’ICBSA “Il liuto e gli strumenti a pizzico tra XVI e XVII secolo”

Prende avvio da venerdì 22 maggio 2026, presso l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, il ciclo di seminari “Il liuto e gli strumenti a pizzico tra XVI e XVII secolo”, un percorso di formazione del pubblico musicale dedicato alla storia, ai repertori e alle pratiche esecutive degli strumenti a pizzico nell’età rinascimentale e barocca.

L’iniziativa, promossa da ADUIM in collaborazione con l’ICBSA, sarà curata da Lorenzo Sabene e alternerà momenti di introduzione critica ed esemplificazioni musicali.

Il primo incontro, “Il liuto: intavolature e repertori”, si terrà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 16.00.

Il secondo appuntamento, “Tra danze e toccate: tiorba e chitarra nel Seicento”, è in programma venerdì 29 maggio 2026 alle ore 16.00.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, in via Michelangelo Caetani 32, Roma.

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