“Ama il tuo quartiere” 18 e 19 gennaio

Sabato 18 e domenica 19 gennaio nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questa settimana sono coinvolti i Municipi I, II, IV, VI, VIII, X, XI, XII e XIV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio e attive dalle ore 8 alle 12.30:

Municipio I

18 gennaio

– Piazza Vittorio

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio II

19 gennaio

– Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio IV

19 gennaio

– Via Cesare Spellanzon (area parcheggio mercato)

– Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico)

Municipio VI

19 gennaio

– Via Ambrogio Necchi (parcheggio Grotte Celoni)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

– Viale Francesco Caltagirone (area parcheggio)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio VIII

18 gennaio

– Via dell’Accademia Peloritana

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature

19 gennaio

– Via Benedetto Croce

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio X

19 gennaio

– Via Erminio Macario

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio XI

18 gennaio

– Lungotevere della Magliana (dal civ. 118 al civ.132 area parcheggio)

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio XII

18 gennaio

– Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

19 gennaio

– Piazza San Giovanni di Dio (area mercato)

– Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio XIV

19 gennaio

– Via Luisa Spagnoli, angolo Vivi Gioi

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

– Ruggero Orlando

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

