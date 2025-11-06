Anna Maria Curci “Insorte” di Anna Maria Curci a “La Primula”

Venerdì 14 novembre 2024 dalle 17,30 alle 19,30, nella sede dell’Associazione La Primula in via Alfredo Covelli 12/14 (zona Centocelle – fermata Prenestina-Valente del tram 14 presentazione del libro di Anna Maria Curci “Insorte”.

Introducono e dialogano con l’autrice Leone Antenone e Maurizio Rossi.

Con l’amichevole partecipazione degli allievi dell’Associazione Duetto in Arte.

Anna Maria Curci, nata a Roma nel 1960, insegna lingua e cultura tedesca in un liceo statale. È nella redazione della rivista “Periferie”; per il sito “Ticonzero” di PierLuigi Albini ha ideato e cura la rubrica “Il cielo indiviso”.

Ha tradotto, tra l’altro, poesie di Lutz Seiler (La domenica pensavo a Dio/Sonntags dachte ich an Gott, Del Vecchio 2012), di Hilde Domin (Il coltello che ricorda, Del Vecchio 2016) e i romanzi Johanna (Del Vecchio 2014) e Pigafetta (Del Vecchio, 2021) di Felicitas Hoppe. Ha pubblicato i volumi di poesia Inciampi e marcapiano (LietoColle 2011), Nuove nomenclature e altre poesie (L’arcolaio 2015), Nei giorni per versi (Arcipelago itaca 2019), Opera incerta (L’arcolaio 2020), Insorte (Il Convivio 2022).

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.