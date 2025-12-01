Aperte le iscrizioni alla XIII edizione della Corsa del Ricordo di Roma

Non si è ancora spenta l’eco dell’ultima edizione, che con la tappa di Latina del 16 novembre ha concluso il circuito 2025 che ha toccato dieci città da nord a sud della penisola, che la macchina organizzatrice della Corsa del Ricordo è già in movimento per prossima edizione. Asi, con il supporto di ANVGD, hanno già messo punto il calendario 2026 che verrà reso noto integralmente nelle prossime settimane.

Primo appuntamento già certo, come tradizione, a Roma, dove la Corsa del Ricordo ha avuto la sua genesi e dove si correrà per la XIII volta.

La data sarà quella dell’8 febbraio, vale a dire nella domenica più vicina al 10 febbraio, ed accenderà i riflettori, attraverso lo sport, sulle tematiche legate alla tragedia delle foibe e all’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra.

Sarà come sempre un evento che travalica gli aspetti meramente sportivi, svolgendo una funzione culturale e di risveglio delle coscienze di grandissima rilevanza.

La manifestazione sarà inserita nel quadro degli eventi che si svolgeranno in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 dal Governo Italiano.

La gara si svolgerà, come tradizione, sull’ormai consolidato e competitivo percorso che si snoda nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata, attraversando la Città Militare della Cecchignola, con partenza ed arrivo in viale Oscar Sinigaglia dove è posta la stele dedicata ai 300 mila esuli. Il via alle 9.00.

La consolidata formula della gara prevede una competitiva di 10 chilometri, una 3 chilometri non competitiva e il 9° Trofeo Tokyo 1964, gara di marcia dedicata ad Abdon Pamich, fiumano ed esule, che vinse l’oro Olimpico a Tokyo nel 1964 ed il bronzo a Roma 1960.

ISCRIZIONI

Il costo delle iscrizioni, entro il 26 gennaio 2026 è di:

€ 10,00 (dieci/00) per la gara competitiva con pacco gara

€ 5,00 (cinque/00) per la gara non competitiva e per la gara di marcia.

Trascorso il termine stabilito, dal 26 gennaio al giorno della chiusura delle iscrizioni (mercoledì 4 Febbraio) il costo della iscrizione per la gara competitiva sarà di € 15.00 (quindici/00).

Modalità di iscrizione:

ONLINE: Tramite il portale ENDU Pagamento con carta di credito o bonifico bancario da effettuare all’iban riportato al termine della procedura di iscrizione. In questo caso NON sarà necessario inviare nessuna copia del pagamento via e‐mail

OFFLINE: (riservato alle società) compilando il modulo excel messo a disposizione dalla società organizzatrice e pagando la quota di iscrizione tramite bonifico bancario a ASI Comitato Regionale LAZIO codice Iban: IT92V0503403269000000001337.

Modulo e copia del pagamento dovranno essere inviati in allegato a ricordoroma@evodata.it

Le iscrizioni alla gara competitiva chiuderanno mercoledì 4 febbraio 2026. In via del tutto eccezionale, previa disponibilità dei pettorali, sarà possibile iscriversi domenica 8 febbraio fino alle 8:30, con una maggiorazione della quota di iscrizione di 2,00 € per oneri di segreteria.

I pettorali, sia per le società che per i singoli, si possono ritirare sabato 7 Febbraio 2026 presso il punto vendita LBM in Via Tuscolana 187/a dalle ore 11:00 alle ore 19:00, oppure domenica mattina 8 febbraio sul luogo del ritrovo entro le ore 8:30.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.